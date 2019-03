Kladzany ukrývajú kryptu Vladárovcov i pomník venovaný antifašistovi

Na snímke členovia Kladzanského ľudového divadla (KĽUD) v obci Kladzany vo Vranovskom okrese, 22. marca 2019. Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Klasicistický evanjelický kostol má vyše 200 rokov

Folklórna skupina Ondavanka má vo svojom repertoári vyše 100 piesní

V obci možno nájsť kryptu Vladárovcov i pomník venovaný antifašistovi

Kladzany 23. marca (TASR) - Kladzanské ľudové divadlo (KĽUD) vzniklo v obci Kladzany vo Vranovskom okrese, kde aj stále pôsobí, v roku 1999. História divadelníctva v dedine však siaha ešte do prvej polovice 20. storočia.V súčasnosti má približne 13 členov.uviedol pre TASR umelecký vedúci divadla Jozef Jenčo s tým, že dokopy odohrali stovky predstavení. Sú typické tým, že sú v zemplínskom, resp. východoslovenskom dialekte a každé z nich je autorské. Úplne prvú hru však urobili v slovenčine.zaspomínal Jenčo s tým, že prejav hercov bol umelý. Ten v dialekte je podľa neho prirodzenejší a autentickejší. Aj preto ho využívajú dodnes.pousmial sa.Ich divadelné hry vychádzajú z prostredia vidieka alebo malomesta.vysvetlil Jenčo. Každý rok 30. decembra má KĽUD premiéru novej hry v dome kultúry v Kladzanoch.priblížil umelecký vedúci s tým, že aj keď niekto používaným slovám nerozumie, domyslí si ich v rámci situácie, ktorá sa na javisku odohrala.Jenčo si myslí, že k divadlu sa v obci vrátili aj preto, že v nej v 20. rokoch minulého storočia pôsobil učiteľ Viliam Fleischer. Ten si podľa neho ako spôsob výučby a vôbec, aby ľudia nechodili hlavne v zime len do krčmy, ale venovali sa niečomu zmysluplnejšiemu, vymyslel, že s nimi bude hrať divadlo.spomenul s tým, že to ostalo v ľuďoch, napríklad aj v jeho babke.ozrejmil. Podľa neho aj keď v Kladzanoch vystupuje iné divadlo, domáci na predstavenie prídu.skonštatoval.Medzi najväčšie ocenenia ich práce zaradil Cenu Stana Radiča na festivale Kremnické gagy za objav roka 2011 či prvé miesta na krajských Scénických žatvách alebo druhé miesto na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla dospelých Belopotockého Mikuláš.Klasicistický evanjelický kostol v obci Kladzany vo Vranovskom okrese, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1986, bol postavený zásluhou prvého tunajšieho kňaza Samuela Fábryho, ktorý do obce prišiel v roku 1805. Uviedla to pre TASR miestna farárka Mária Juhásová.vysvetlila. Základný kameň posvätili v máji 1808.spresnila.Okrem Samuela Fábryho pôsobili v tunajšom cirkevnom zbore a chráme podľa Juhásovej aj ďalšie významné osobnosti, a to bratia Ján a Adam Hlovíkovci. Najdlhšie, spolu 52 rokov, tu bol farárom Gustáv Kmoško. Pri pamätnej tabuli, ktorá sa nachádza z vonkajšej strany chrámu, si každý rok pripomínajú ich dielo.uviedla s tým, že sú tam pochovaní Fábry a Kmoško.Súčasťou interiéru kostola je viacero zaujímavých objektov. Pôvodný drevený oltár už nejestvuje. Aktuálne je jeho súčasťou obraz Ježiš Kristus – cesta, pravda a život. Pochádza z roku 1852 a jeho autorom je v obci pôsobiaci farár Gustáv Kacián. Jeho otec Jozef bol kňazom v Merníku, kde sa v roku 1831 odohrala vzbura a jeho zabili sekerou. Syn Gustáv na pamiatku vytvoril túto olejomaľbu.Jeden zo zvonov v chráme chýba, počas prvej svetovej vojny ho totiž odvliekli na výrobu zbraní.spomenula Juhásová. Terajšiu kazateľnicu postavili o deväť rokov na to.Zaujímavým predmetom v chráme je aj barokový kalich.informovala TASR Lenka Megyeši Ďurčeková z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.Folklórna skupina Ondavanka pôsobí v obci Kladzany vo Vranovskom okrese 18 rokov. V jej repertoári sa nachádza vyše 100 piesní. Jej členovia s nimi vystupujú na rôznych súťažiach, akciách v blízkom okolí, prezentovali ich už aj v Srbsku a Poľsku.informovala TASR členka Ondavanky Magda Juhásová. Piesne, ktorým sa venujú, pochádzajú z Kladzian, blízkeho okolia i regiónu.zdôraznila. Pripravené majú aj tzv. pásma, a to svadobné, krstiny a pridaný. Tie nie sú iba o speve.pousmiala sa. Námety čerpali od rodičov i starých rodičov. Zachovať tak chceli zvyky, ktoré boli v ich dedine.Aktuálne má skupina osem členov, začínali približne s 15.zaspomínala Juhásová s tým, že skupina ale starne.vyjadrila Juhásová nádej. Spomenula, že kedysi sa stretávali častejšie.vysvetlila s tým, že teraz sú takmer v každej obci, a teda i počet vystúpení sa preriedil.Podľa jej ďalších slov je pre ne pozitívne byť súčasťou Ondavanky.zdôraznila. Zaujímavosťou je, že každá si sama vyšívala svoju blúzku, tzv. oplecko.uviedla s tým, že sa inšpirovali doma vzormi zo šatiek či obrusov. Juhásová spomenula, že väčšina členiek folklórnej skupiny spieva aj v evanjelickom kostole.uzavrela.Kladzany sú obec, kde je KĽUD. Aj takto TASR predstavil dedinku vo Vranovskom okrese jej starosta Daniel Lorinc. Ide podľa neho o dvojzmyselný význam. Už 20 rokov tu totiž pôsobí Kladzanské ľudové divadlo (KĽUD).vysvetlil.Na margo toho spomenul, že sa v obci snažia skôr zapájať do spoločných aktivít s dôrazom na turistické a oddychovo-relaxačné aktivity. Pri rieke Ondava v katastri dediny sa napr. nachádza prístav pre splavovanie s altánkom a ohniskom.Zaujímavým objektom v obci je krypta rodiny Vladárovcov, ktorú vybudovali v lesíku situovanom neďaleko nového rímskokatolíckeho kostola. Podľa Lorinca bola určená hlavne pre uchovávanie telesných pozostatkov týchto vlastníkov panstva Kladzany i Majerovce. Prechod frontu sa odzrkadlil na tom, že z jej interiéru sa toho veľa nezachovalo. Ostala otvorená pravdepodobne do roku 1968, kedy vchod zamurovali.poznamenal. V obci bol aj kaštieľ tejto rodiny. Rovnako ako celá dedina bol podľa jeho ďalších slov počas druhej svetovej vojny vypálený. Jeho zvyšky zbúrali a na jeho mieste vyrástla škola.uviedol Lorinc s tým, že sa ho snažia zachovať. KĽUD príbeh tohto vojaka zreálnil aj v jednej zo svojich celovečerných hier. Aktuálne sa pomník nachádza v areáli bývalého včelína, kde ho presťahovali z centra obce. Dôvodom bolo podľa starostu to, že tam nebol chránený proti drobnému vandalizmu, ale rovnako aj z bezpečnostného hľadiska.Včelín fungoval v obci dlho, približne do roku 1990. Bol akousi vstupnou bránou do ovocných sadov s rozlohou 47 hektárov, ktoré sú aktuálne nevyužívané, zarastené a spustnuté. Budovu by obec chcela využiť na rozbehnutie sociálneho podniku.Prvá písomná zmienka o Kladzanoch pochádza z roku 1391. V súčasnosti má 525 až 530 obyvateľov.