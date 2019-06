V jasovskom kláštore pribudol audiosprievodca

Návštevníci sa tak môžu nechať previesť kláštorom v šiestich jazykoch, okrem slovenčiny aj v angličtine, nemčine, maďarčine, poľštine a francúzštine.

Jasov 9. júna (TASR) – V Kláštore Rádu premonštrátov v Jasove, okres Košice–okolie, zrekonštruovali turistické centrum, otvorili ho cez víkend. Vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja (KSK) tam pribudlo niekoľko návštevníckych noviniek vrátane audiosprievodcu. Premonštráti chcú aj vďaka nemu hodnotnú historickú pamiatku viac priblížiť turistom. „Mám radosť, že môžeme predstaviť a požehnať výsledky krásnej spolupráce. Zrevitalizovali sme miestnosť prvého kontaktu, vybavili ju a pripravili pre našich návštevníkov. Hlavne sme sa snažili ešte začiatkom letných prehliadok pripraviť audiosprievodcu pre zahraničných turistov. Chceme, aby sa o tomto nádhernom mieste mohli dozvedieť čo najviac, ideálne v ich rodnom jazyku,“ uviedol opát premonštrátov Martin Ambróz Štrbák.



Návštevníci sa tak môžu nechať previesť kláštorom v šiestich jazykoch, okrem slovenčiny aj v angličtine, nemčine, maďarčine, poľštine a francúzštine. Projekt podporila krajská samospráva cez program Terra Incognita sumou 7000 eur. Celkové náklady projektu aj so spoluúčasťou žiadateľa, ktorým bolo samotné opátstvo, presahujú 9000 eur. „Podarilo sa nám zrealizovať ďalší úspešný projekt. Jasov je síce menej známou, no turisticky veľmi atraktívnou lokalitou v kraji. Okrem jaskyne či hradu sa pýši týmto kláštorom, kde sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku. Vďaka turistickému sprievodcovi v šiestich jazykoch sa o týchto zaujímavých miestach dozvedia viac aj zahraniční turisti. Verím, že zlepšením turistickej vybavenosti ich do Jasova príde opäť o čosi viac,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Audiosprievodca je podľa riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej vynikajúcou formou, ako pomerne jednoduchým spôsobom výrazne skvalitniť ponuku pre návštevníka. „Ešte vlani sme intenzívne na tvorbe 'audioguide' spolupracovali aj s obcou Ruská Bystrá, kde sa nachádza drevený chrám zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Som presvedčená o tom, že takéto projekty posúvajú úroveň služieb poskytovaných turistovi míľovými krokmi,“ zdôraznila s tým, že prístup opátstva k cestovnému ruchu je hodný nasledovania. Kláštor je otvorený už od mája, od piatka 14. júna v ňom pribudnú pravidelné prehliadky s historičkami či s opátom.



Veľmi pozitívne podľa Trnku je, že začína fungovať spolupráca v rámci celej lokality. Ak sa pri návšteve gotického kláštora návštevník preukáže vstupenkou z Jasovskej jaskyne, má nárok na zľavu. Obec navyše zareagovala na mimoriadnu turistickú prepravu Gemerským expresom, keď k nemu pripojila autobusovú dopravu do kláštora i Jasovskej jaskyne.