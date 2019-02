Klenovec dostal meno po klenoch, práve tu zlapali Juraja Jánošíka

Klenovec sa vyznačuje folklórnymi tradíciami, kedysi v ňom zlapali Jánošíka

Klenovec je najväčšou dedinou v Rimavskosobotskom okrese, rozvíja sa cez projekty

Klenovec 9. februára (TASR) – Hojnému výskytu stromov – klenov vďačí za svoje pomenovanie obec Klenovec v Rimavskosobotskom okrese. Tvrdí to historik Leon Sokolovský vo svojej publikácii Stručné dejiny Malohontu do roku 1803, kde priraďuje Klenovec k sídlam, ktoré naši predkovia pomenovali podľa starých lesných a územných celkov.ozrejmil historik s tým, že v minulosti bola ťažba a spracovanie dreva v chotári tejto dediny významnou výrobnou činnosťou.Prvá písomná zmienka o Klenovci pochádza z roku 1340, neskôr patril do hajnáčskeho hradného panstva či Felediovcom. V druhej polovici 15. storočia podľa Sokolovského do regiónu Klenovca prišli rusínski valasi, ktorí tam našli vhodné prírodné podmienky pre svoj pastiersko-dobytkársky spôsob života a hospodárenie.Historik tiež spomína Klenovec ako jednu z lokalít v Malohonte, kde sa od konca 18. storočia najviac pestovali zemiaky a bývala tam i dobrá úroda hrušiek. Význam Klenovca podľa neho zdôrazňuje i fakt, že na prelome 18. a 19. storočia bol spolu s Rimavskou Sobotou a Tisovcom jednou z troch obcí v regióne, kde fungovali až tri mlyny.Časť dejín tejto veľkej dediny je spojená i baníctvom, keďže v jej chotári sa nachádzali zlaté a medeno-strieborné banské diela. Toto odvetvie však podľa Sokolovského nezohralo významnejšiu úlohu.konštatoval historik. Pre tieto dôvody podľa neho prestal mať štát o klenovské bane záujem, začiatkom 19. storočia ich prepustil do súkromného vlastníctva a zakrátko natrvalo zanikli.Klenovec tiež patril medzi tri dediny v regióne, kde podľa dobových prameňov nadobudla hospodársky významnejšiu úroveň výroba a predaj syra. Najznámejším z nich sa stal klenovecký syrec, vyrábaný už v 17. storočí. V súčasnosti je zapísaný v európskom zozname výrobkov s chráneným zemepisným označením.priblížil riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Klenovci Jaroslav Zvara.Dodal, že kvalitu syrca priaznivo ovplyvňovalo i vápencové podložie i rastliny, ktoré v lokalite rástli a ovce ich spásali.podotkol Zvara.Klasický klenovecký syrec má zvyčajne tvar bochníka s priemerom 10 až 25 centimetrov, môže mať však aj hranolovitú formu. Jeho hmotnosť býva jeden až štyri kilogramy.priblížil Herian, ktorý v minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline.Klenovecký syrec bol v minulosti pochúťkou, ktorá sa vyvážala do viacerých európskych krajín, dokonca i na dvor Márie Terézie. Práve dlhá doba zrenia je však v dnešnej rýchlej dobe jeho nevýhodou, pretože výrobcovia uprednostňujú výrobky, ktoré vedia rýchlo spracovať a hneď predať.Ľudové tradície v Klenovci v okrese Rimavská Sobota udržiavajú tri miestne folklórne súbory (FS). Vďaka nim je dedina s vyše 3000 obyvateľmi jedným z hlavných centier folklóru v širšom regióne.načrtol riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Jaroslav Zvara.Tretím zoskupením je FS Mladosť, kde sú deti od piatej do deviatej triedy.priblížil ďalej Zvara.V porovnaní s minulosťou síce podľa neho záujem mládeže o folklór klesol, stále sa im však darí získavať nové talenty.dodal riaditeľ s tým, že ich mnohí odchovanci sa neskôr uplatnia vo veľkých FS ako SĽUK či Lúčnica.V histórii rázovitej dediny, akou je Klenovec, nemôžu chýbať tradičné ľudové odevy. Ako však pripomenula odborná pracovníčka Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote Stanislava Zvarová, bohato zdobené farebné kroje sú relatívne novodobou záležitosťou a začali sa objavovať až po zrušení nevoľníctva koncom 18. storočia.informovala Zvarová.Naopak, klenovský ženský kroj bol podľa nej v porovnaní s mužským striedmejšie zdobený a dominovala v ňom čierna a biela farba.podotkla odborná pracovníčka.Zaujímavým je podľa jej slov i klenovské nárečie, ktoré sa, podobne ako mnohé iné v stredoslovenskom regióne, vyznačuje mäkkou výslovnosťou. Ako s úsmevom hovoria niektorí domáci či obyvatelia susedných dedín, „v Kľenovcu sa i skaľi makie“. Podľa Zvarovej je typické j i takzvané ‘šokanie‘, teda spodobovanie hlásky ‘č‘ na ‘š‘. Mnohé výrazy v nárečí sa zachovali i z čias nemeckej baníckej kolonizácie.V Klenovci je dodnes živá tiež jánošíkovská tradícia. Práve tu liptovskí drábi v roku 1713 zlapali najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka, ktorý zimoval u svojho druha Tomáša Uhorčíka v usadlosti na Mravcovom vŕšku. Dodnes ho pripomínajú viaceré miestne názvy, ako napríklad Jánošíkova skala, Jánošíkov lesík, studnička Jánošíkova slza, ale aj Jánošíkova ulica, či niektoré ľudové piesne s jánošíkovskou tematikou.Napriek peknej prírode, folklórnym tradíciám i zaujímavej histórii však turisti zatiaľ tento kraj príliš neobjavili.podotkla starostka Klenovca Zlata Kaštanová. V regióne však podľa nej chýbajú bohatšie stravovacie a ubytovacie služby, keďže v obci je len malý hotel Vepor, penzión na Ráztočne a jediná reštaurácia Demko.Dovedna približne 3060 obyvateľov má v súčasnosti Klenovec v okrese Rimavská Sobota, ktorý je vďaka takejto populácii najväčšou dedinou v okrese Rimavská Sobota a zároveň štvrtou najväčšou obcou po okresnom meste, Hnúšti a Tisovci. Rozlohou svojho katastra, ktorý má 10.000 hektárov, sa v tomto smere podľa slov starostky Zlaty Kaštanovej radí k najväčším na Slovensku.Jedným z najvýznamnejších projektov posledných rokov v obci bola revitalizácia verejných priestranstiev s nákladmi okolo 955.000 eur, v rámci ktorej bolo zrekonštruované aj Námestie Karola Salvu, kde sa každoročne koná folklórny festival Klenovská Rontouka.načrtla starostka.Ako pokračovala, obnovili tiež kultúrny dom, kde znížili stropy, zrealizovali izolačné nátery a výmenu podláh.vymenovala ďalej Kaštanová.Obec pred časom tiež zrekonštruovala budovu klubu dôchodcov, ktorá slúži okrem seniorov aj zdravotne postihnutým a zväzu protifašistických bojovníkov. Ľudové tradície zase pripomína nedávno vzniknuté Múzeum gubárstva a súkenníctva a posledný aktívny gubár Ján Fotta.Klenovec je tiež rodiskom či pôsobiskom viacerých osobností. Patrí medzi ne spisovateľ, novinár a predseda Matice slovenskej Vladimír Mináč, učiteľ Karol Salva, herečky Elena Rampáková a Mária Bancíková, či Ladislav Bartholomeides. Všetkých spomínaných dejateľov pripomínajú v Klenovci pamätné tabule, z ktorých väčšina je umiestnená na stene obecného úradu.Medzi aktívne spolky v Klenovci patrí Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO), ktorého činnosť sa obnovila približne pred piatimi rokmi.zdôraznil predseda a veliteľ klenovského DHZO Ján Sihelský, podľa ktorého patria medzi najlepšie vybavených dobrovoľných hasičov v regióne.Medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v obci sa podľa starostky zaraďuje spoločnosť Evasport, ktorá vyrába trekingovú, turistickú i športovú obuv a ošatenie.konkretizovala starostka s tým, že dosť obyvateľov za prácou dochádza do Hnúšte a Rimavskej Soboty.Najnovšou ulicou v Klenovci je Pasiečka, kde podľa Kaštanovej stále pribúdajú nové domy a je záujem aj o výstavbu ďalších.konkretizovala starostka.