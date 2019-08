Klimatizácia v autobusoch sa čistí správne, deklaruje DPB

Jej funkčnosť vo vozidlách je kontrolovaná denne a v prípade, ak nastane porucha, pracuje sa na jej odstránení. Aj to sú argumenty Dopravného podniku Bratislava (DPB).

Bratislava 7. augusta (TASR) - Klimatizácia v autobusoch sa dezinfikuje a čistí správne. Jej funkčnosť vo vozidlách MHD je kontrolovaná denne a v prípade, ak nastane porucha, pracuje sa na jej odstránení. Aj to sú argumenty Dopravného podniku Bratislava (DPB), ktorými reaguje na fotografie, ktoré sa šíria sociálnou sieťou. Tie poukazujú na tmavé znečistenie výduchov klimatizácie v jednom z novších autobusov MHD.



DPB situáciu, na ktoré upozorňujú fotografie, prešetril a vyjadruje poľutovanie nad konaním vodiča. "Ten miesto toho, aby poruchu nahlásil a bolo by mu do premávky pridelené iné vozidlo, si vyhotovil niekoľko fotografií a umiestnil ich na sociálne siete," povedala pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Stropy boli podľa jej slov vyčistené a čaká sa na dodanie náhradných dielov, aby bola porucha odstránená. Podnik predpokladá, že to bude najneskôr do konca tohto týždňa. Znečistenie vo vozidle, ktoré bolo zaznamenané aj na fotografiách, vzniklo poruchou filtračného zariadenia.



"Čistenie viditeľného 'čierneho' znečistenia výduchov klimatizácie je pravidelné a závisí od prevádzkovej situácie, ako často je vozidlo v premávke, od používania klimatizácie, počasia, spravidla v týždenných a mesačných intervaloch," vysvetlila Volfová. Ako tvrdí, klimatizácia nasáva vzduch a zachytáva všetky nečistoty, čo je následkom znečistenia filtrov a prieduchov v autobuse. Prispieva k tomu aj častý pohyb cestujúcich, otváranie dverí a vonkajšia prašnosť.



Podnik deklaruje, že klimatizácia v autobusoch sa dezinfikuje a čistí správne, rozobratím jednotky a následným čistením všetkých dielov, filtrov a prieduchov jednotlivo. "Vozidlá, ktoré sú vybavené funkčnou klimatizáciou, ju aj používajú, v ostatných je ventilácia vzduchu," podotkla Volfová s tým, že funkčnosť klimatizácie vo vozidlách MHD je kontrolovaná denne. V prípade, ak nastane porucha klimatizácie, pracuje sa na jej odstránení.