Dubové drevo z obce Kokošovce sa v minulosti používalo na stavbu lodí

Na snímke Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Kokošovce v okrese Prešov 26. apríla 2019. Rezervácia má rozlohu viac ako 20 hektárov. Foto: EASY FOTO TASR - Maroš Černý

V miestnom kostole majú uložené relikvie Titusa Zemana

Na snímke relikvie slovenského saleziána, blahoslaveného Titusa Zemana v rímskokatolíckom kostole Narodenia svätého Jána Krstiteľa v obci Kokošovce v okrese Prešov 26. apríla 2019. Foto: EASY FOTO TASR - Maroš Černý

Obec plánuje obnoviť folklórny súbor a dokončiť kanalizáciu

Kokošovce 27. apríla (TASR) – Obec Kokošovce v okrese Prešov je svetoznámou lokalitou kokošovského duba. Podľa slov starostu obce Miroslava Skičku sa drevo z nich v minulosti používalo na stavbu lodí.uviedol pre TASR Skička.Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina sa nachádza v katastrálnom území obce Kokošovce a má rozlohu viac ako 20 hektárov.uviedol pre TASR Skička.Ako povedal, historické záznamy potvrdzujú, že duby zo Slanských vrchov sa v minulosti vo veľkom vyvážali do zahraničia, kde sa používali na stavbu lodí.priblížil Skička s tým, že drevo zo vzácneho duba sa v minulosti použilo i v objektoch slúžiacich na ťažbu soli v prešovskom Solivare.V katastri obce sa nachádza i minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord, ktorá je vyhľadávaná turistami i rybármi.povedal Prešovčan Jozef Očkay.Dominantou obce Kokošovce v okrese Prešov je rímskokatolícky Kostol Narodenia svätého Jána Krstiteľa. Pochádza z roku 1815, farnosť je podľa miestneho farára Ľubomíra Vaňa o rok staršia. Majú v ňom uložené relikvie Titusa Zemana, ktoré získali vďaka rodákovi z obce.uviedol pre TASR Vaňo s tým, že v tomto roku by chceli začať s rekonštrukciou kostola.Neoklasicistická krstiteľnica v tvare zemegule, ktorá bola v minulosti zreštaurovaná, je z roku 1864.vysvetlil Vaňo.V kostole majú uložené relikvie slovenského saleziána, blahoslaveného Titusa Zemana. Na začiatku komunistickej totality tajne previedol dve skupiny bohoslovcov a kňazov do Talianska, aby tam mohli slobodne vykonávať svoje duchovné povolanie. Pri treťom prechode bol spolu s ďalšími zatknutý a vo februári 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia. Počas vyšetrovania i vo väzení bol mučený. Proces jeho blahorečenia sa začal v roku 2010 a 27. februára 2017 pápež František schválil jeho blahorečenie. Vyhlásený za blahoslaveného bol 30. septembra 2017 v Bratislave.priblížil Vaňo.V kostole sa nachádza i obraz na ktorom je vyobrazený Krst Jána Krstiteľa.dodal Vaňo.Vybudovanie detského a multifunkčného ihriska, dobudovanie kanalizácie a obnovenie činnosti folklórneho súboru sú priority, ktorým sa chce obec Kokošovce v okrese Prešov v najbližšom období venovať. Ako pre TASR povedal starosta obce Miroslav Skička, plánujú tiež určiť lokality určené na výstavbu nových domov.uviedol Skička.Ako ďalej povedal, minulý rok dokončili prvú etapu projektu Cykloželeznička Prešov-Zlatá baňa, ktorá končí na Sigorde.priblížil Skička.Jedným z projektov, ktorým sa v súčasnosti podľa Skičku venujú, je dokončenie kanalizácie a pripojenie jednotlivých rodinných domov.skonštatoval starosta.Rovnako by chceli vybudovať detské a multifunkčné ihrisko a dráhu pre cyklistov - Pump track.vysvetlil Skička.V minulosti podľa jeho slov v obci pôsobil Folklórny súbor Majetkár, ktorý bol známy tým, že ak sa zúčastnili akejkoľvek súťaže v Československa, nikdy neskončili horšie ako na treťom mieste.dodal Skička.