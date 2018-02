Linka pre verejnosť bude jazdiť z obratiska trolejbusov na Kolibe. V križovatke na Kamzík bude zase zriadené výstupište a nástupište.

Bratislava 10. februára (TASR) - Bratislavskú Kolibu a Kamzík spája od soboty nová autobusová linka 144. Bude premávať počas víkendov a prázdnin priamo k televíznemu vysielaču.



Linka pre verejnosť bude jazdiť z obratiska trolejbusov na Kolibe. V križovatke na Kamzík bude zase zriadené výstupište a nástupište.



Hlavné mesto chce týmto krokom uľahčiť cestujúcim prepravu k televíznemu vysielaču. "Zároveň tiež veríme, že oslovíme aj vodičov individuálnej dopravy, ktorí nechajú svoje autá doma a do prírody sa prepravia MHD," povedal na krátkom tlačovom brífingu primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



Autobusy budú premávať počas víkendov a prázdnin v čase od 9.00 do 17.00 h. Odchody zo zastávky Koliba - obratisko trolejbusov - budú v 30-minútových intervaloch.



Linka 144 je momentálne v trojmesačnej skúšobnej prevádzke, počas nej sa bude vyhodnocovať obsaditeľnosť. Ak bude o spoj záujem, môže premávať aj v kratších časových intervaloch, pripustil generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Milan Urban.



Na Cvičnej lúke na Kolibe by časom malo pribudnúť detské ihrisko či verejné toalety.