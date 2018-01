VIDEO: Kolóny pred Ružomberkom šoféri obchádzajú cez okolité obce

Situácia má za následok nielen zničené cesty, ale aj zvyšujúcu sa nervozitu medzi obyvateľmi dolného Liptova.

Ružomberok 5. januára (TASR) – Neustále zhoršujúca sa situácia na cestách, časté kolóny a upchaté bočné cesty sužujú nielen obyvateľov Ružomberka, ale aj okolitých menších obcí. Vodiči prechádzajúci z jednej strany Slovenska na druhú sa totiž snažia obísť zapchatú cestu pred Ružomberkom cez vedľajšie komunikácie obcí Ivachnová, Bešeňová či Lisková. To má za následok nielen zničené cesty, ale aj zvyšujúcu sa nervozitu medzi obyvateľmi dolného Liptova.



Starosta obce Lisková Jozef Murina pre TASR uviedol, že pre domácich sú tieto kolóny veľkou záťažou. Život im znepríjemňujú nielen výfukové plyny a prach, ktoré znečisťujú ovzdušie, ale zhustená premávka zahŕňa aj mnohé iné problémy, s ktorými sa v obci denne boria. „Pri ceste máme vybudovaný chodník, po ktorom naši obyvatelia nemôžu chodiť, pretože cesty sú samá jama a potom ich ostrieka blato alebo voda z kaluže,“ vysvetlil a dodal, že to ani nespomína hlučnosť vozidiel. „Prakticky každý piatok od tretej popoludní a v nedele od jednej hodiny prechádza po našej ceste auto za autom. Súčasná situácia je naozaj neudržateľná,“ sťažoval sa.







Cesta, ktorá prechádza obcou Lisková, je podľa Murinu v správe Žilinského samosprávneho kraja, teda akákoľvek údržba spadá pod ich kompetenciu. Podľa neho však nikoho nezaujíma, či cesty netreba zrenovovať. „Viackrát som o opravu žiadal aj na Správe ciest, no vzhľadom na to, že nemajú financie, náprava neprišla,“ povedal.



Starosta Ivachnovej Vladimír Guoth tvrdí, že problém s upchatými cestami nevznikol len teraz, vníma ho už niekoľko rokov. „Keď sú kolóny, väčšina áut chodí aj cez našu obec. Cesty sú potom plné, zhoršuje sa aj bezpečnosť ľudí v dedine,“ vysvetlil. Podľa Guothových skúseností sú kolóny a zdržania mnohokrát zapríčinené pomalou jazdou niektorých vodičov. Medzi autami vznikajú veľké vzdialenosti, čo brzdí premávku. Ľudia ako keby si podľa neho už zvykli na to, že v úseku chodia neprimerane pomaly, niekedy aj 40-kilometrovou rýchlosťou aj napriek tomu, že pred nimi žiadna kolóna nie je. Práve na toto by možno mala apelovať aj polícia, myslí si Guoth.



V súvislosti s vypätou situáciou na liptovských cestách už viackrát v uplynulých mesiacoch blokovali nespokojní obyvatelia a starostovia priľahlých obcí spolu s primátorom Ružomberka Igorom Čomborom niektoré dôležité úseky miestnych komunikácií. Blokáda mala poukázať na nespokojnosť obyvateľov regiónu s pomalým tempom výstavby diaľnice D1 a neúnosným stavom cestnej dopravy v okolí Ružomberka.