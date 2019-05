Kolový vodný mlyn v Jelke je po roku opäť otvorený

Ozdobou a pýchou obce Jelka je Némethov vodný mlyn, rekonštruovaný v rokoch 1992 - 1994. Koncom 19. storočia bolo v katastri obce v prevádzke sedem vodných mlynov. Némethov mlyn bol postavený v roku 1894 ako plávajúci. Po 12 rokoch ho prestavali a ukotvili na pilóty a tak pracoval až do roku 1951.

Jelka 18. mája (TASR) – Ako súčasť Noci múzeí a galérií otvára v sobotu galantské Vlastivedné múzeum jedno z turistických lákadiel regiónu - obnovený vodný kolový mlyn v Jelke (okres Galanta). Pre návštevníkov nebol pre práce dostupný od júla minulého roka rovnako ako priľahlý skanzen, ktorého rekonštrukciu si zobrala na plecia obec Jelka. Na otvárací deň je pripravený program s hľadaním pokladov Po stopách žitnoostrovských vodných mlynov. Začína o 13.00 h.



Obnova sa uskutočnila v rámci projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne, realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko na zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ako zriaďovateľ múzea, a obec boli jednými z jeho deviatich partnerov. "Celkové náklady na rekonštrukciu mlyna na strane TTSK boli 144.000 eur," informoval riaditeľ múzea Michal Takács. Samospráva Jelky vložila do revitalizácie 215.000 eur.



Trojpodlažný vodný mlyn na brehu Malého Dunaja podľa Takácsových slov navštívi ročne v turistickej sezóne okolo 9000 návštevníkov. Z pôvodného lodného mlyna z konca 19. storočia bol prestavaný na kolový v roku 1905. Predchádzajúca rekonštrukcia bola v roku 1995. Patrí medzi technické pamiatky Slovenska, je považovaný za stredoeurópsku raritu. Funkčný bol až do roku 1951, jeho dnešní návštevníci tak môžu získať presnú predstavu, ako zariadenie fungovalo. Mlyn je súčasťou Vlastivedného múzea v Galante, to každoročne pripravuje na sv. Juraja Deň vysunutých expozícií v Jelke a tiež v Dome ľudového bývania v Matúškove.