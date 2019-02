Komárno investuje v tomto roku do oblasti športu milión eur

Ročnú podporu získalo 33 klubov, z toho futbalový klub KFC sumu 71.000 eur, basketbalový klub 49.000 eur a volejbalový klub 49.000 eur.

Komárno 19. februára (TASR) – Mesto Komárno investuje v tomto roku do oblasti športu zhruba milión eur. Na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci, ktorí odsúhlasili aj navýšenie jednorazovej podpory z fondu pre šport na tento rok o 11 percent na 300.000 eur.



Ročnú podporu získalo 33 klubov, z toho futbalový klub KFC sumu 71.000 eur, basketbalový klub 49.000 eur a volejbalový klub 49.000 eur. Mládežnícky basketbalový klub BK Junior dostane ďalších 12.000 eur. Podporu zo športového fondu vo výške 20.000 eur dostane v tomto roku aj komárňanský kajak-kanoe klub, na činnosť ktorého poputuje ďalších 51.000 eur cez mestský podnik Comorra Servis.



Podľa poslanca a predsedu komisie pre šport a mládež Dávida Kovácsa je cieľom mesta podpora predovšetkým mládežníckeho športu. "V prípade KFC zastupiteľstvo stanovilo, že poskytnutú sumu môže klub použiť výlučne na mládežnícky futbal. Chceme dosiahnuť, aby v Komárne športovalo stále viac obyvateľov mesta,“ povedal Kovács.



Pokračovať bude aj program zameraný na opravy telocviční, na ktorý zastupiteľstvo rozdelí 200.000 eur. „Ďalších 500.000 eur investuje mesto do mestských športových ustanovizní, do športovej haly, plavárne, ľadovej plochy a kajakárne,“ skonštatoval primátor Béla Keszegh.