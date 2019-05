Komárno dá školám 2000€, aby triedili odpad

Cieľom je znížiť produkciu odpadu, zvýšiť podiel separovaného odpadu a zmeniť denné návyky už od detského veku.

Komárno 9. mája (TASR) – Mesto Komárno poskytne základným školám na území mesta špeciálnu podporu pri triedení odpadu. Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z mestského rozpočtu 2000 eur na vytvorenie vhodných podmienok na triedenie odpadu na základných školách. Školy dostanú farebné koše, do ktorých budú žiaci triediť papier, kov, sklo a plasty.



Cieľom je znížiť produkciu odpadu, zvýšiť podiel separovaného odpadu a zmeniť denné návyky už od detského veku. „Jedna osoba v Únii vyprodukuje priemerne 480 kilogramov odpadu ročne, priemerná rodina v Komárne vytvára priemerne dve tony odpadu. V Komárne každoročne potrebujeme spracovať 16 miliónov kilogramov odpadu. Nemuselo by to tak byť, ak budeme odpad triediť,“ povedal primátor Béla Keszegh počas odovzdávania pomôcok na separáciu na Základnej škole na Ulici Eötvösova v Komárne.



"Ide predovšetkým o vašu budúcnosť. Počúvajte sa navzájom, používajte koše podľa ich farby a určenia. Upozornite aj svojich spolužiakov a dbajte na správne triedenie smetí i doma," vyzval žiakov riaditeľ školy Péter Majer.