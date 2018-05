Nemocnica v Komárne začala so stavbou Komplexného onkologického centra

Realizácia je rozdelená na viacero etáp. Rozbehnutá prvá etapa výstavby si vyžiada investície v hodnote štyri milióny eur.

Komárno 22. mája (TASR) - V komárňanskej nemocnici vybudujú Komplexné onkologické centrum. Slúžiť má pre pol milióna obyvateľov zo spádovej oblasti južného a stredného Slovenska. Realizácia je rozdelená na viacero etáp. Rozbehnutá prvá etapa výstavby si vyžiada investície v hodnote štyri milióny eur.



„Zahŕňa obstarávanie moderného lineárneho urýchľovača s CT simulátorom," informoval generálny riaditeľ skupiny Agel, pod ktorý nemocnica patrí, Milan Leckéši. Otvorenie oddelenia radiačnej onkológie, ktoré je prvou súčasťou projektu, je naplánované na december tohto roka. Posledná etapa výstavby by mala byť ukončená do roka 2022.



Zámer vybudovať onkocentrum vychádza zo štatistík výskytu a úmrtnosti onkologických ochorení v spádovej oblasti. "V súčasnosti ošetríme takmer 700 pacientov ročne. Po ukončení prvej etapy plánujme ošetriť vyše 1200 pacientov," povedal riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Z pohľadu onkologických pracovísk v rámci regionality a výskytu onkologických ochorení predpokladá riaditeľ rozšírenie spádovej oblasti, ktorá by mala zahŕňať okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Veľký Krtíš a Krupina.



Komplexné onkologické centrum by podľa slov Jašku malo dosiahnuť úroveň špičkových onkologických pracovísk. Pripravuje sa rozšírenie diagnostickej sekcie, čo znamená zvýšenie počtu CT vyšetrení a vyšetrení s pomocou magnetickej rezonancie, výstavbu PET/CT pracoviska a patológie.