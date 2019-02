Komárno pripravuje renováciu a modernizáciu školských kuchýň

Po zavedení bezplatných obedov musíme zvyšovať ich kapacitu, čo si vyžiada viacero úprav, povedal primátor Béla Keszegh.

Komárno 18. februára (TASR) – Mesto Komárno pripravuje renováciu všetkých školských kuchýň v meste. V tohtoročnom mestskom rozpočte je na renováciu vyčlenených 300.000 eur, podľa odhadu vedenia mesta sa k tejto sume pridružia aj ďalšie výdavky. Cieľom renovácie je nielen modernizácia školských kuchýň, ale aj rekonštrukcia vedení inžinierskych sietí, kanalizácie, interiérového zariadenia a kuchynských spotrebičov, z ktorých mnohé nespĺňajú potrebné normy a predpisy. Po rekonštrukcii by sa mala zvýšiť aj celková kapacita kuchýň.



V školských jedálňach v Komárne sa stravuje takmer 3500 detí a ďalšie stovky dospelých. "Školské jedálne sú určené nielen pre žiakov, varí sa v nich aj pre deti v materských školách a dôchodcov. Po zavedení bezplatných obedov musíme zvyšovať ich kapacitu, čo si vyžiada viacero úprav," povedal primátor Béla Keszegh.



V súčasnosti je v Komárne päť väčších školských kuchýň v základných školách a jedna menšia v materskej škole v Novej Stráži. Tá by sa mohla v budúcnosti zmeniť na výdajňu obedov. Pribudnúť by mala školská kuchyňa v Základnej škole na Rozmarínovej ulici, ktorá v súčasnosti nefunguje, no sú vytvorené podmienky na jej sprevádzkovanie.



Školské kuchyne pôvodne patrili pod mestský úrad, čo sa však ukázalo ako neúčinné. Po renovácii by mesto chcelo docieliť, aby kuchyne opäť patrili pod školy, s priamym dohľadom na zlepšenie celkovej kvality. "Od začiatku januára rokujeme s vedúcimi školských jedální, vedením škôl a úradom verejného zdravotníctva," skonštatoval viceprimátor Ondrej Gajdáč. Podľa predbežných plánov by sa renovácia kuchýň mala uskutočniť počas letných prázdnin.