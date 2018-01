Komárno sa chce dostať z čiernej listiny nelegálnych zamestnávateľov

Podľa slov viceprimátora Bélu Keszegha teraz radnica vkladá nádej do novely zákona o nelegálnom zamestnávaní, ktorá umožňuje udeliť generálny pardon.

Komárno 4. januára (TASR) – Mesto Komárno má po rokoch šancu, že sa bude môcť opäť uchádzať o verejné a európske dotácie. O túto možnosť prišlo v roku 2014, keď mestský úrad nahlásil nových pracovníkov do Sociálnej poisťovne s niekoľkohodinovým omeškaním.



Inšpektorát práce skonštatoval porušenie zákona zo strany mesta. „A to aj napriek tomu, že príspevky za zamestnancov platilo od prvého okamihu. Nakoniec ešte uložil mestu pokutu vo výške 2000 eur a Komárno sa dostalo na takzvanú čiernu listinu nelegálnych zamestnávateľov. Kvôli tomu nemohlo žiadať o granty. S odvolaním sa na zákon je do dnešného dňa v platnosti zákaz na obdobie piatich rokov,“ vysvetlil viceprimátor Béla Keszegh.



Podľa jeho slov teraz radnica vkladá nádej do novely zákona o nelegálnom zamestnávaní, ktorá umožňuje udeliť generálny pardon. „Otvára sa tu možnosť dostať sa z čiernej listiny, ktorá už mestu spôsobila vážne ťažkosti. Komárno sa nemohlo uchádzať o žiadne dotácie a prišlo napríklad o dva už získané granty. To znamenalo, že sme šmahom ruky prišli o zhruba dva milióny eur na rozvoj mesta. Neuskutočnila sa rekonštrukcia budovy mestskej polície a do mesta sa nedostali ani peniaze určené na obnovu budovy centra voľného času,“ uviedol Keszegh.



Vedenie mesta je podľa jeho slov presvedčené, že mu bude udelený pardon a z čiernej listiny sa napokon dostane. „Konečne sa budeme môcť uchádzať o finančné prostriedky z rôznych grantov, ktorých vyhlásenie starostlivo sledujú naši osobitne určení úradníci. Chystáme materiály k viacerým výzvam a urobíme všetko pre to, aby sme do Komárna priniesli čo najviac prostriedkov,“ zdôraznil viceprimátor.