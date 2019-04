Komerčné ubytovne musia prejsť kontrolou, tvrdí vedenie Bratislavy

V Bratislave sa podľa samosprávy nachádzajú desiatky podobných komerčných ubytovní, kde sú ubytované stovky ľudí.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Mesto Bratislava chce pre štvrtkový (25. 4.) rozsiahly požiar ubytovne v bratislavskom Ružinove iniciovať rokovania, aby takéto zariadenia po celom meste prešli kontrolou. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



V Bratislave sa podľa samosprávy nachádzajú desiatky podobných komerčných ubytovní, kde sú ubytované stovky ľudí. "Ide najmä o ľudí, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v zložitej životnej situácii a nedostanú sa do bežného prenájmu. Taktiež o ľudí dočasne pracujúcich v Bratislave," spresnil Bubla. Podľa informácií mesta sa v takýchto ubytovniach za jedno lôžko v malej izbe a často v zlých podmienkach platí od 140 do 200 eur. "Aj preto tento biznis býva označovaný ako 'biznis s chudobou'," podotkol Bubla.



Magistrát pre štvrtkový požiar s tragickými následkami poskytol v súčinnosti s mimovládnymi organizáciami a mestskou časťou Ružinov krízové ubytovanie pre sedem ľudí v mestskej ubytovni Mea Culpa. Zároveň chce riešiť ich ďalšie ubytovanie a možnosti pomoci zo strany mesta. "Ľuďom, ktorých sme ubytovali v nocľahárni, zabezpečujeme krízovú pomoc prostredníctvom terénnej sociálnej práce," uviedol hovorca mesta.



Aj keď samospráva priamo nemá kompetenciu konať voči prevádzkovateľom takýchto komerčných ubytovní, chce sa zasadiť o komplexnú kontrolu podobných zariadení na území mesta. "Chceli by sme vyvolať rokovania za jedným stolom s hasičmi, stavebnými úradmi, hygienou a ďalšími kompetentnými. Cieľom je podnietiť komplexné kontroly podobných zariadení, ktoré sú často zanedbávané, v zlom technickom stave a bez vyhovujúcich hygienických štandardov," vysvetlil Bubla. Vedenie mesta deklaruje, že jeho prioritou je riešenie nedostupného bývania prostredníctvom aktívneho budovania nových nájomných bytov. Rozpracovaných má už viacero konkrétnych návrhov, ktoré plánuje v dohľadnom čase predstaviť.



Štvrtkový požiar ubytovne v Ružinove na Mlynských luhoch si vyžiadal dve usmrtené osoby a osem zranených. V čase vypuknutia požiaru sa na mieste nachádzalo približne 50 ľudí, ktorých z priestorov ubytovne evakuovali.