Komisia pre cestovný ruch žiada zmenu fasády hotela Park Inn

Bratislava 28. februára (TASR) - Bratislavská mestská komisia pre cestovný ruch vyzýva majiteľa zrekonštruovaného hotela Park Inn by Radisson Danube Bratislava na Rybnom námestí, aby bezodkladne naplnil svoje verejné záväzky a uviedol kritizovanú fasádu hotela do stavu, ktorý bude napĺňať pripomienky pamiatkarov a bude v súlade s jeho minuloročným prísľubom a plánom. TASR o tom informovala predsedníčka komisie a bratislavská mestská poslankyňa Soňa Svoreňová.



Mestská komisia cestovného ruchu upozorňuje, že nesplnenie verejného záväzku na mimoriadne exponovanom a cennom území chránenej pamiatkovej rezervácie v centre Bratislavy vnáša vážny nesúlad do spolupráce a dôvery medzi súkromnými vlastníkmi, občanmi a orgánmi mesta a vyvoláva zbytočný rozpor namiesto rozvíjania korektných vzťahov. "Fasáda hotela v súčasnej podobe zasahuje bez schválenia Krajského pamiatkového úradu Bratislava do chránených pohľadov na pamiatkovú rezerváciu," spresnila komisia.



Prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia "v budove bez platného kolaudačného rozhodnutia" považuje za škodlivý precedens. "Nepokladáme za správne postaviť fungovanie akéhokoľvek účastníka cestovného ruchu na obchádzaní povinností, prípadne na hľadaní právnych kľučiek," podotkla komisia.



S novým výzorom vynoveného hotela na nábreží Dunaja nie sú spokojní viacerí, ako laická verejnosť, tak i mnohí odborníci. Investor vo februári 2018 informoval, že je ochotný prepracovať fasádu, a preto sa rozhodol vyhlásiť architektonickú súťaž s oslovením viac ako desiatky ateliérov. Bývalý starosta bratislavského Starého Mesta Radoslav Števčík v apríli 2018 oznámil, že majiteľ hotela musí do konca októbra 2018 zmeniť kritizovanú fasádu podľa nového projektu, ktorý odobrili pamiatkari i architekti. Števčík avizoval, že ak sa tak nestane, hotel budú musieť zatvoriť. Starosta v apríli minulého roka totiž podpísal oznámenie o začatí konania o vydaní časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie hotela.



V auguste 2018 už bolo jasné, že majiteľ hotela fasádu v požadovanom termíne nezmení, pretože požiadal o jeho predĺženie. Predpokladalo sa, že s prácami sa začne v septembri 2018 a ukončené budú do piatich mesiacov. Staromestský stavebný úrad predĺžil majiteľovi predčasné užívanie hotela, ktoré pôvodne platilo do konca októbra 2018, na päť mesiacov od začiatku prác týkajúcich sa zmeny fasády. Po minuloročných novembrových komunálnych voľbách zmizlo aj lešenie, ktoré istý čas stálo na strane hotela z Hviezdoslavovho námestia.



Aj na začiatku roka 2019 ostáva naďalej otázny termín obnovenia fasády. Kým totiž podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava mali byť úpravy fasády ukončené vo februári tohto roka, podľa Starého Mesta to môže trvať aj roky, pretože stavebný úrad Starého Mesta za bývalého starostu Števčíka v rozhodnutí o predĺžení platnosti predčasného užívanie hotela nezaviazal stavebníka k termínu začiatku stavebných prác. Vlastník hotela sa k celej veci odmieta dlhodobo vyjadriť. "K fasáde hotela sa vlastník nebude vyjadrovať," uviedla v januári pre TASR Elena Segečová, zástupkyňa developera, spoločnosti Sitno Holding.