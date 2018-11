Komunálne voľby v Bratislave majú naďalej pokojný priebeh

Bratislava 10. novembra (TASR) – Komunálne voľby v Bratislave majú aj po 19. hodine pokojný priebeh. Pre TASR to potvrdila bratislavská okresná i mestská volebná komisia.Okresná volebná komisia má zatiaľ informácie o vysokom záujme Bratislavčanov o voľby. Potvrdili to aj viaceré mestské časti. Pred niektorými volebnými miestnosťami sa dokonca počas dňa tvorili aj rady.Priebeh volieb v Bratislave je podľa mestskej volebnej komisie pokojný, potvrdila jej to aj kontrola niektorých volebných miestností. V Starom Meste zaevidovali prípad, keď sa skupina mladých ľudí snažila od voličov vyzistiť, koho volili. Do par minút však problém komisia vyriešila dohovorom, na mieste bola aj polícia.Bratislavčania si vyberajú v sobotu do 22.00 h primátora z desiatich kandidátov, mestských poslancov z 284 uchádzačov, starostov v 17 mestských častiach z takmer 70 kandidátov a miestnych poslancov z 846 kandidátov. V hlavnom meste je v 17 mestských častiach dokopy 53 volebných obvodov a 401 volebných okrskov.