Končí sa druha etapa revitalizácie bratislavského Námestia slobody

Bratislava 10. októbra (TASR) – Na Námestí slobody v Bratislave sa končí druhá etapa jeho revitalizácie. V rámci nej tu pribudlo workoutové ihrisko, pobytové trávniky so závlahou a lokálne sa upravila dlažba. Pribudnúť má ešte záhon zelene a nové stromy. TASR o tom informovalo hlavné mesto.



V rámci druhej etapy revitalizačných prác bolo na Námestí slobody vysadených 5000 štvorcových metrov (m2) trávnikov so závlahou, 3600 m2 vymenených betónových povrchov a vybudované nové workoutové ihrisko vrátane úpravy jeho okolia. Do samotného ukončenia revitalizácie hlavné mesto vybuduje na námestí záhon zelene, vysadí nové stromy a opraví aj dlažbu vo vnútornom okruhu fontány.



"Po ukončení tejto etapy sa začne tretia etapa, ktorou je rekonštrukcia fontány Družba. Pôjde o finančne, technicky a časovo náročnú opravu, ktorá je naplánovaná v priebehu budúceho roka," spresnila hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer s tým, že sa momentálne pracuje na projektovej dokumentácii, ktorá určí spôsob rekonštrukcie. Na Námestí slobody sú po novom umiestnené aj informačné tabule, ktoré usmerňujú najmä pohyb psov. Mesto sa rozhodlo pre model západoeurópskych metropol a vyčlenilo pre nich priestor.



Bratislavská samospráva v súvislosti s revitalizáciou Námestia slobody podpísala v máji 2017 zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis. Mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo 120.000 eur na prvú fázu revitalizácie. Ďalších 500.000 eur sa ešte pred začiatkom projektu zaviazal dať na obnovu verejného priestoru developer. Všetky práce sa realizujú na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže, ktorý bol verejnosti predstavený koncom minulého roka.