Konferencia v Piešťanoch je venovaná vedcovi Štefánikovi

Piešťany 24. apríla (TASR) – Prednášky Premeny astronómie od čias M. R. Štefánika a Návrat k misii Štefánik v stredu otvorili trojdňovú medzinárodnú konferenciu Milan Rastislav Štefánik - Muž Slnka. Koná sa v Piešťanoch pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia a pripomína aj 20. výročie letu prvého slovenského kozmonauta, ktorý vo vesmíre realizoval výskumný vedecký program Štefánik.



Cieľom konferencie je podnietiť záujem o osobnosť vedca, diplomata, vojaka, cestovateľa, jedného zo zakladateľov Československa M. R. Štefánika, objektívne a vecne zhodnotiť jeho život a dielo, a tiež zdokumentovať dostupné materiály, vzťahujúce sa k jeho osobe vo fondových a pamäťových inštitúciách na Slovensku. Uviedol to Marián Vidovenec, generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne (SÚH) v Hurbanove, ktorá spolu so Spoločnosťou M. R. Štefánika a mestom Piešťany podujatie pripravila.



V prvej prednáške Vojtech Rušin hovoril o tom, že astronóm Štefánik sa vo svojich prácach venoval Venuši, Jupiteru, Slnku, ako aj najvyššej vrstve jeho atmosféry – koróne. Bol aj zakladateľom vojenskej meteorológie vo francúzskej armáde. Mimoriadne je oceňovaná snaha o vybudovanie hvezdárne na Tahiti.



Štefan Luby bol v čase letu prvého slovenského kozmonauta do vesmíru predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV). Vo svojom vystúpení opísal okolnosti zrodu Misie Štefánik. SAV sa do vedeckého programu misie zaradila šiestimi projektmi z oblasti fyziky, endokrinológie a fyziológie, pracovníci SAV sa zúčastnili štartu vesmírnej rakety na kozmodróme Bajkonur. Zosumarizoval prínos projektov pre vedu a vedeckú prax, spomenul kozmické aktivity SAV i diplomatickú ofenzívu po vydarenom lete, vďaka ktorej sa Slovensko stalo členom medzinárodných zoskupení. Do programu úvodného dňa konferencie organizátori zaradili aj vystúpenie prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu, ktorý si vybral tému Tajomstvá kozmonautiky včera a dnes.



Podujatie bude pokračovať do 26. apríla, vo štvrtok 25. apríla dopoludnia sa jeho účastníci poklonia pamiatke M. R. Štefánika na mieste jeho tragického skonu v Ivanke pri Dunaji. Ďalšími prednáškami budú Spomienky autonomistickej publicistiky a ľudáckeho režimu na M. R. Štefánika v rokoch 1919 – 1938 a 1939 – 1945, M. R. Štefánik na filmovom plátne, Postava Štefánika v slovenskej a českej dramatickej tvorbe, Havária gen. M. R. Štefánika v dokumentoch Policajného prezídia Bratislava 1919 – 1938, V čom spočíva veľkosť M. R. Štefánika.



Piešťanské Balneologické múzeum Imricha Wintera vo štvrtok pozýva na prednášku Život a smrť generála Milana Rastislava Štefánika o histórii najstaršej expozície na Slovensku venovanej Štefánikovi.