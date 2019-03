Kontroly v školských jedálňach v Nitre odhalili nedodržiavanie hygieny

Pochybenia väčšinou súviseli so zlým technickým stavom školských jedální, z ktorých by mnohé potrebovali komplexnú rekonštrukciu alebo aspoň čiastkové opravy striech a podláh.

Nitra 17. marca (TASR) – Nedodržiavanie prevádzkovej hygieny patrilo k najčastejším nedostatkom, ktoré v roku 2018 zistili mestskí kontrolóri v školských jedálňach v Nitre. Vyplýva to zo správy, ktorú na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva predložila hlavná kontrolórka Darina Keselyová.



Kým v kvalite stravy či vo veľkosti porcií kontrola nezistila žiadne pochybenia, v súvislosti s nedostatočnou hygienou ich odhalila hneď niekoľko. Väčšinou súviseli so zlým technickým stavom školských jedální, z ktorých by mnohé potrebovali komplexnú rekonštrukciu alebo aspoň čiastkové opravy striech a podláh.



Kontroly zistili nedostatky v oblasti prevádzkovej hygieny v jedálni pri Materskej škole (MŠ) Staromlynská, kde bola poškodená dlažba, nefungovala ventilácia a v šatni a sociálnom zariadení sa nachádzala na strope pleseň. "Poškodená dlažba bola v decembri 2018 opravená. Aby bolo možné odstrániť pleseň na strope, musí sa opraviť strecha, ktorá zateká," skonštatovali kontrolóri v správe.



Podobné problémy majú aj ďalšie školské jedálne. Na Základnej škole (ZŠ) Na Hôrke bola zistená poškodená dlažba v priestoroch kuchyne a výdajne stravy, kde bolo zvýšené nebezpečenstvo vzniku úrazu. Opravu a novú maľovku by potrebovala aj kuchyňa pri ZŠ Topoľová, kde navyše kvôli nedostatku vyučených kuchárok vydávali stravu prevádzkové pracovníčky. Na nedostatok kvalifikovaného personálu doplatila aj ZŠ Krčméryho, kde podľa záverov kontroly pripravovala diétnu stravu pracovníčka, ktorá nebola vyučenou ani zaučenou kuchárkou. Poškodené svetlíky na streche budovy, zatekanie dažďovej vody do objektu a plesnivé steny boli zistené aj v kuchyni pri MŠ Bazovského. Rekonštrukciu potrebuje aj školská kuchyňa pri ZŠ Beethovenova, pretože v čase kontroly nespĺňali jej priestory hygienické predpisy.



Súčasné vedenie mesta o problémoch vie. Ako pri vyhodnocovaní prvých 100 dní vo funkcii uviedol primátor Marek Hattas, celkový investičný dlh mesta dosahuje približne 30 miliónov eur. "Financie si vyžadujú hlavne školské zariadenia a komunikácie. Budeme sa snažiť hľadať zdroje, aby sme mohli investovať tam, kde to najakútnejšie potrebujeme," uviedol Hattas.