Kopčany sú obec s bohatou históriou, ktorú sa snažia prebrať k životu

Na snímke Kostol svätej Margity Antiochijskej v obci Kopčany 27. apríla 2018. Jeho najstaršia stavebná fáza je datovaná do 9. - 10 storočia,[2] vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi kostoly s možným veľkomoravským pôvodom. Foto: TASR - Vladimír Miček

Kopčany sa spolu s Mikulčicami uchádzajú o zápis do zoznamu pamiatok UNESCO

Na snímke ruiny Kačenárne, hospodárskej budovy, ktorá bola súčasťou rybníka na odchyt divých kačíc a ktorú dal postaviť vojvoda František Štefan Leopold Vaudémontsko-lotrinský, manžel uhorskej a českej kráľovnej Márie Terézie. Foto: TASR - Vladimír Miček

Na území obce sa nachádza najstaršia stavba z obdobia Veľkej Moravy

Cisársky žrebčín Štít obnovujú, získava pôvodný vzhľad

Na rybníku sa odchytávali divé kačice holandským spôsobom

V obci sa narodil otec prvého československého prezidenta

Tomáš Garrigue Masaryk (* 7. marec 1850, Hodonín – † 14. september 1937, Lány) bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ČSR (1918–1935), poslanec rakúskeho ríšskeho snemu (1891–1893, 1907–1914). Na nedatovanej snímke prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. Foto: TASR

Kopčany 27. apríla (TASR) – Obec Kopčany v okrese Skalica leží na slovensko-moravskej hranici päť kilometrov juhozápadným smerom od Holíča. V obci sa čoraz viac rozvíja turistický ruch aj vďaka kultúrnym pamiatkam, ktoré postupne dostávajú svoj pôvodný vzhľad.Kopčany sa môžu pochváliť mimoriadne bohatou históriou, v ktorej dominujú dve významné obdobia. Prvým je Veľkomoravská ríša, druhým barokové obdobie počas panovania Márie Terézie. Na zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok sa nachádza až šesť objektov, ktoré spadajú do katastrálneho územia obce.Najznámejšou je kostol Sv. Margity Antiochijskej. Dlho sa o ňom predpokladalo, že pochádza z obdobia gotiky a až archeologické výskumy v tomto tisícročí odhalili, že pôvodná stavba bola vybudovaná už v 9. storočí v období Veľkomoravskej ríše.Svojou veľkosťou Kopčanom dominuje žrebčín Štít. Dal ho postaviť František I. Lotrinský, manžel Márie Terézie. V časoch najväčšej slávy v ňom chovali až tristo koní, takmer výhradne pre potreby viedenského cisárskeho dvora.K menu Františka I. Lotrinského sa viaže aj ďalšia kultúrna pamiatka, ktorou je takzvaná kačenáreň. Postavili ju pravdepodobne v roku 1753 na základe návrhu Holanďana Jacoba Bodena a slúžila na odchyt divokých kačíc.O Kopčanoch sa hovorí aj v súvislosti s Tomášom Garrigueom Masarykom. Z obce pochádza otec prvého československého prezidenta a podľa niektorých názorov sa tu narodil aj samotný prezident.Obec Kopčany (okr. Skalica) sa v rámci vznikajúceho archeoparku Mikulčice – Kopčany už dlhšie plánuje uchádzať o zápis do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO. Obce Mikulčice a Kopčany tento krok avizovali už v roku 2006.Naposledy Slovensko a Česko tento návrh spoločne predložili na zápis v roku 2014, ale napokon ho stiahli. Rozhodli sa tak na základe odporučenia Medzinárodnej rady pre pamiatky, ktorá požadovala presvedčivejšie dôkazy o jedinečnosti lokality. Slovenská aj česká strana sa preto rozhodli, že svoj návrh prepracujú a po piatich rokoch ho predložia opäť.uviedol starosta Dušan Dubecký.Prvým krokom bola rekonštrukcia kostola Sv. Margity. Rovnako aj žrebčín prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, pričom strecha je už kompletne vymenená.spresnil starosta postupné kroky, ako sa dostať do zoznamu UNESCO.Až na kostol Sv. Margity, ktorý patrí cirkvi, sú ďalšie kultúrne pamiatky majetkom obce.doplnil Dubecký.Takáto snaha sa však nie vždy stretáva s porozumením, keďže obec musí do projektov investovať aj množstvo vlastných peňazí.zakončil starosta.Kopčany 28. apríla (TASR) - Kostol sv. Margity Antiochijskej v obci Kopčany (okr. Skalica) sa napriek svojmu úctyhodnému veku dostal do záujmu verejnosti až v tomto tisícročí. V roku 2004 boli v jeho okolí objavené veľkomoravské hroby, ktoré dokázali, že pôvod kostola siaha až do doby Veľkomoravskej ríše.Kostol stojí na miernej vyvýšenine uprostred polí v blízkosti rieky Moravy. Bohatý vývoj kostolíka dokumentuje množstvo hodnotných vrstiev ako svedectvo jeho významu v kultúrno – historických súvislostiach.uviedla pracovníčka Záhorského múzea v Skalici Lucia Pecinová.Kostolík je dlhý 11,9 a široký 5,21 metra. Kostolík mal pôvodne aj nartex, čo je v podstate predsieň. O účele jeho využitia existujú rôzne hypotézy. Najpravdepodobnejšou verziou je, že nartex slúžil ako hrobka alebo krstiteľnica.Kostolík je v súčasnosti považovaný za najstarší nález z obdobia Veľkej Moravy. Prvé archeologické výskumy prebehli v roku 1961 pod vedením Ľudmily Kraskovskej, ktorá kostolík datovala do 13. storočia.ozrejmila Pecinová.Kostolík prešiel niekoľkými stavebnými úpravami a zmenou prešla aj výzdoba. Prvá etapa prestavby patrí do konca 12. a začiatku 13. storočia. Na kostole v tej dobe prerobili okná, keď do pôvodne predrománskych boli osadené gotické okná.doplnila pracovníčka múzea.Kostol však neslúžil iba pre náboženské účely. Historickou zaujímavosťou je, že kostolík v druhej polovici 15. storočia fungoval aj ako pevnosť.pridala málo známu informáciu Pecinová.Počas vládnutia Márie Terézie založil jej manžel František I. Lotrinský v Kopčanoch žrebčín. V čase najväčšej slávy v ňom chovali až 300 koní, ktoré boli určené pre cisársky dvor.Žrebčín Štít vznikol na mieste poľnohospodárskeho objektu, ktorý predtým patril rodine Czoborovcov. Väčšina odborníkov a historikov datuje vznik žrebčína do roku 1736. Vtedy František I. Lotrinský získal tieto panstvá.uviedol správca žrebčína Stanislav Matulík.Žrebčín budovali do roku 1745. V roku 1765 žrebčín povýšila Mária Terézia na kráľovský a cisársky.doplnil správca žrebčína.V Kopčanoch sa počas existencie žrebčína uskutočnilo množstvo zaujímavých podujatí. Jedným z nich boli preteky koní, v ktorých sa porovnávali anglické plnokrvníky s arabskými koňmi. Tie sa uskutočnili 13. augusta 1816 a zúčastnil sa ich aj cisár František I.pripomenul Matulík.Chov koní v Kopčanoch zanikol v roku 1826, keď rozhodol ekonomický faktor.ozrejmil koniec chovu správca.Po odchode koní nastal úpadok a postupná devastácia priestorov.poznamenal k neslávnemu obdobiu žrebčína Matulík.V súčasnosti je na tom žrebčín podstatne lepšie, aj keď prác je na ňom ešte viac ako dosť. Od roku 2001 prechádza žrebčín revitalizáciou.vymenoval najvýraznejšie investície správca.V roku 2013 boli slávnostne otvorené dve expozície múzea. Ako prvá bola expozícia prírodovedeckého múzea, ktorá je situovaná do priestorov bývalej kaplnky a nachádzajú sa v nej aj exponáty staršie ako tisíc rokov. Druhá expozícia sa nachádza v najstaršej zachovalej stajni a je zameraná hlavne na poľnohospodárstvo a chov koní. Návštevníci môžu vidieť aj expozíciu starých jazdeckých sediel, ktorá je umiestnená v zrekonštruovaných priestoroch zadného traktu žrebčína.Dvojicu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Kopčanoch tvorí hospodárska stavba kačenáreň a odchytový rybník kačíc. V súčasnosti sú to len ruiny, ale podľa starostu obce Dušana Dubeckého im svitá na lepšie časy.Pod kačenárňou s rybníkom si treba predstaviť majer, ktorý zahŕňal komplex budov a rybník. Ten bol umelo vytvorený a bolo na ňom vybudované zariadenie na odchyt divých kačíc. Obdobie vzniku tohto zariadenia je podľa dostupných listín rôzna. Spomína sa od roku 1736 až do roku 1784.uviedla Lucia Pecinová zo Záhorského múzea v Skalici.Stalo sa tak po návšteve Holanďana Jacoba Bodena.doplnila Pecinová. Nad kanálmi spájajúcimi sa rybníkom boli podľa holandského vzoru zložené siete. Steny kanálov, ako i vytvorené jazero, maskovalo obloženie z tŕstia. Pri odchyte asistovali psy, ktoré boli na to špeciálne vycvičené.Prevádzka odchytu kačíc a kačenárne vôbec trvala nepretržite a zanikla až v roku 1918. Kačenáreň bola už v tomto období cieľom turistov, predvádzal sa im odchyt kačíc. Rybník je v súčasnosti spustnutý a z budov sú len ruiny, ale pripravuje sa ich rekonštrukcia.informoval starosta obce Dušan Dubecký.V Kopčanoch sa narodil otec prvého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka. Kopčanci však veria tomu, že ich obec je aj rodiskom samotného prezidenta.T. Masaryk sa narodil 7. marca 1850, zapísaný bol na matrike v Hodoníne a toto mesto sa uvádza aj vo všetkých oficiálnych zdrojoch ako jeho rodisko. Oficiálny Masarykov rodný dom však už nestojí. Zbúrali ho ešte v 19. storočí, keďže mesto Hodonín postavilo na jeho mieste internát pre nemeckých študentov.V Kopčanoch sa ale medzi obyvateľmi traduje, že prvý československý prezident sa narodil v ich obci. Toto tvrdenie podporené nepriamymi dôkazmi vydal v knižnej podobe rodák z Kopčian Jozef Michaláč v roku 2007 pod názvom T. G. Masaryk a kopčianska legenda.vysvetlil svoju verziu Michaláč.vyjadril sa k možnému rodisku starosta obce Dušan Dubecký.uviedla pracovníčka Záhorského múzea v Skalici Lucia Pecinová.Riaditeľka Masarykovho múzea v Hodoníne Irena Chovančíková sa prikláňa k faktom.doplnila Chovančíková.Ústne dochované informácie priamo od netere prezidenta má správca žrebčína Štít Stanislav Matulík.spomína Matulík.