Kosenie v Handlovej spomalilo počasie, pomôcť mestu môžu i obyvatelia

Handlová 16. júna (TASR) - Kosenie 33 hektárov verejných priestranstiev v Handlovej spomalilo daždivé počasie. To spôsobilo posun plánovaných termínov kosieb, ktorý je zapríčinený i nižším počtom aktivačných pracovníkov a koscov. Samospráva baníckeho mesta so správcom verejnej zelene preto zverejnili žiadosť, kde prosia obyvateľov o spoluprácu. Informovala TASR v sobotu hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



S prvou z troch plánovaných kosieb verejných priestranstiev začali v Handlovej v prvých májových dňoch. "Tú však spomalili klimatické podmienky, ktoré v poslednom týždni priniesli vo viacerých lokalitách mesta intenzívne dažďové zrážky. Rozmočený terén nedovoľuje koscom postupovať v práci v intraviláne mesta a prímestských častiach Nová Lehota a Morovno tak, ako by si priali. Vegetácia bujnie rýchlejšie, ale kosiť sa už týždeň nedá," opísala Paulínyová.



Do posunu plánovaných termínov podľa nej vstupuje aj nižší počet aktivačných pracovníkov a koscov, správca verejnej zelene v baníckom meste, spoločnosť HATER-Handlová, preto v apríli zverejnila inzerciu, v ktorej hľadala sezónnych pracovníkov na kosenie. "Ponuka stále platí. Práca kosca je na hlavný pracovný pomer v jednozmennej prevádzke od 6.00 do 14.00 h s mesačnou mzdou 520 eur s tým, že zamestnancovi bude poskytnuté pracovné oblečenie, obuv a stravné lístky. Handlovská samospráva preto žiada tých, ktorí majú záujem pomôcť, aby kontaktovali obratom mestskú spoločnosť. Práca koscov nie je jednoduchá, preto sa vyžaduje dobrá fyzická kondícia a ochota pracovať," priblížila.



Handlovská radnica ešte pridáva ponuku spolupráce pre všetkých obyvateľov. "Kosenie verejných priestranstiev na pozemkoch mesta je jeho kompetenciou, ale pomôcť môžeme všetci. V prípade, že sa nájdu obyvatelia, ktorí v rámci svojej dobrovoľnej aktivity prispejú ku koseniu, samospráva im ako malé poďakovanie venuje tričko mesta Handlová," dodala hovorkyňa.



Harmonogram kosieb a ďalšie informácie k ponukám mesta a mestskej spoločnosti nájdu záujemcovia na internetovej stránke Handlovej.