Košičan sľuboval firmu na Novom Zélande, obral ľudí o 615 tisíc eur

Obvinený muž v rokoch 2011 až 2016 na rôznych miestach v Košiciach vylákal od poškodených osôb pôžičky v rôznych výškach od 10.000 do 300.000 eur.

Košice 11. januára (TASR) – Z pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu obvinil policajný vyšetrovateľ 44-ročného Košičana. Podľa polície sa obvinený za takmer päť rokov obohatil o viac ako 615.000 eur, pričom uviedol do omylu a vylákal peniaze od deviatich poškodených osôb.



"Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený muž v rokoch 2011 až 2016 na rôznych miestach v Košiciach vylákal od poškodených osôb pôžičky v rôznych výškach od 10.000 do 300.000 eur. Celkovo vylákal finančné prostriedky vo výške 615.480 eur pod zámienkou založenia firmy na Novom Zélande v rámci budúceho kolektívneho investovania, ako aj investovania finančných prostriedkov a následného zúročenia vložených peňazí do spoločnosti a iných prísľubov," informovala v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Košičan aj napriek viacerým výzvam peniaze poškodeným nevrátil, finančné prostriedky neinvestoval, ale použil ich pre vlastnú potrebu a na riešenie svojich predchádzajúcich dlhov.



"Obvinenému mužovi, ktorého vyšetrovateľ Policajného zboru zadržal, a ktorý bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie, hrozí v prípade dokázania viny za tento obzvlášť závažný zločin trest odňatia slobody na desať až 15 rokov," uviedla Mésarová. V nasledujúcich dňoch bude súd rozhodovať o podanom návrhu na jeho väzobné stíhanie.