Košice sa môžu vzdať organizácie Európskeho letného festivalu mládeže

Košice 5. marca (TASR) – V prípade, že vláda SR nezvýši svoju finančnú podporu pre Európsky letný festival mládeže (EYOF), ktorý sa má v roku 2021 konať v Košiciach, košické mestské zastupiteľstvo bude v piatok (8. 3.) rozhodovať o alternatíve vzdania sa organizácie tohto podujatia. Informoval o tom v utorok novinárov košický primátor Jaroslav Polaček.



"Ak sa vláda rozhodne nepodporiť organizovanie EYOF finančnými zdrojmi do rozvoja športovej infraštruktúry, navrhneme zrušenie spomínaného uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2016 a predstavíme aktualizovaný Akčný plán rozvoja športu na ďalšie štyri roky. V ňom podrobne popíšeme, ako by sme investovali 10 miliónov eur do výstavby a rekonštrukcie športových hál a ihrísk v meste," uviedol Polaček.



Mesto i Košický samosprávny kraj (KSK) deklarujú, že EYOF chcú zorganizovať, pôvodný rozpočet na podujatie s vládnym príspevkom 12 miliónov eur sa však podľa samospráv za daných podmienok ukázal ako nedostatočný pre dôstojnú organizáciu takého medzinárodného podujatia.



"Keďže už dlhšiu dobu je v Košiciach polemika, či má mesto do EYOF ísť, alebo sa vzdať jeho organizácie, plánujeme poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva predložiť dve alternatívy. Oni už rozhodnú, ako ďalej bude v tejto otázke mesto postupovať. V prípade, ak vláda uvoľní mestu Košice 30 miliónov eur na výdavky súvisiace s EYOF vrátane výstavby športovej infraštruktúry, ku ktorým bude v zmysle memoranda garantovať poskytnutie 18 miliónov eur na výstavbu Národného tenisového centra (NTC), budem aj ja osobne žiadať poslancov, aby súhlasili s jeho organizovaním," uviedol Polaček.



KSK žiada na podporu športovej infraštruktúry pre EYOF od vlády 10 miliónov eur, z vlastných zdrojov deklaruje investovať 5 miliónov eur. "Je rozdiel budovať športovú infraštruktúru podľa slovenských noriem pre študentov a v olympijskom štandarde. Ak to má byť v tom vyššom medzinárodnom štandarde, jednoducho, musí pomôcť štát," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Tlačová konferencia sa konala v telocvični Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach, ktorá by sa mala využívať ako tréningová hala počas EYOF. Trnka poukázal na to, že telocvičňa ešte potrebuje investíciu do vybavenia a na obnovu stien.