Ambulantnú pohotovostnú službu v Košickom kraji zabezpečí 17 bodov

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí a od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS).

Košice 26. júna (TASR) - Napriek tomu, že od 1. júla dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tzv. pohotovostiach, pacienti v Košickom samosprávnom kraji (KSK) nemusia mať obavy, že v ich obvode nebude zabezpečená zdravotná starostlivosť. Informoval o tom v utorok Úrad KSK.



Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí a od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres.



"Košický samosprávny kraj vyvinul maximálne úsilie, aby pacienti neprišli o svoje pohotovosti. Aj vďaka tomu z pôvodného počtu 20 pohotovostí pre dospelých a pre deti a dorast stanovilo ministerstvo zdravotníctva 17 pevných bodov pre Košický kraj. V prvom kole výberových konaní bolo obsadených iba osem z nich, no zo všetkých ôsmich krajov na Slovensku košický dopadol najlepšie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Povolenia na prevádzku ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydáva po novom Ministerstvo zdravotníctva SR. To podľa KSK neakceptovalo, resp. pozmenilo návrh samosprávneho kraja na lokalizáciu jednotlivých pevných bodov, ktorý vychádzal z diverzifikácie potenciálnych problémov v budúcnosti, zo skúseností s poskytovaním tejto služby po ostatné roky, zo znalostí a špecifík jednotlivých okresov a v neposlednom rade zohľadňoval rozmiestnenie ústavných zdravotníckych zariadení v regióne. "Výsledkom toho je skutočnosť, že ministerstvo v rámci prvého kola výberových konaní nedokázalo obsadiť prevádzkovateľmi všetky stanovené body," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.



APS pre dospelých nebude od júla fungovať vo Veľkých Kapušanoch, pre deti a dorast bude chýbať v Krompachoch. Pre tie body, ktoré zostali v kraji po prvom kole výberového konania na prevádzkovateľov neobsadené, ministerstvo dočasne poverí jeho prevádzkovaním iné subjekty. "A to až do ukončenia druhého kola výberových konaní, ktoré sa uskutočnia v auguste. V KSK ide o deväť takýchto zariadení," uviedla Činčárová. Zoznam pevných bodov APS možno nájsť na webstránke KSK.



Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda nie od 16.00 do 7.00 h, ale len do 22.00 h v pracovné dni. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Chorým tak budú po tomto čase k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach.



Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz. V oblasti lekárenskej starostlivosti v každom okrese, kde bude fungovať APS, bude minimálne jedna pohotovostná lekáreň otvorená do 22.30 h. "Snahou samosprávneho kraja bude zabezpečiť, aby táto lekáreň bola čo najbližšie k ambulantnej pohotovosti," uviedla Činčárová.