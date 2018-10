Biela noc opäť rozžiari Košice a prinesie mená svetového formátu

Na návštevníkov bude čakať 31 nevšedných umeleckých zastávok a inštalácií.

Košice 4. októbra (TASR) - Svetelný dážď z tisícov priestorových guliek, japonský vesmír, rozprávkový videomapping či hypnotické projekcie prinesie 9. ročník košickej Bielej noci. Festival súčasného umenia okrem sobotňajšej (6.10.) noci ponúkne niektoré diela divákom aj počas celého víkendu - od piatka do nedele (5. - 7.10.). Informovali o tom vo štvrtok organizátori s tým, že opätovným cieľom dramaturgie festivalu je multižánrovosť a rôznorodosť.



"Festivalom sa snažíme poukázať na význam umenia vo verejnom priestore a popularizovať súčasné umenie u širokej verejnosti. Veľmi sa teším, že aj tento rok do Košíc prídu svetové mená a zároveň vzniklo mnoho domácich diel špeciálne pre festival, čím sa výrazne stimuluje slovenská umelecká scéna. Osobne sa veľmi teším na nový formát BN víkend, ktorý Bielu noc predĺži v čase," uviedla umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.



Na návštevníkov bude čakať 31 nevšedných umeleckých zastávok a inštalácií. Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční na Námestí Maratónu mieru o 19.00 h, diela budú následne prístupné do 2.00 h nadránom. Festivalová trasa povedie od Kulturparku cez Hlavnú ulicu so zastávkou v mestskom parku a končiť bude v Tabačke Kulturfabrik. Novinkou budú diela v okolí Letnej ulice, ktoré pripomenú 20. výročie založenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE).



Medzi množstvom svetelných a interaktívnych zážitkov budú k vrcholom večera patriť zahraniční headlineri. Dielo Submergence od britskej skupiny Squidsoup vytvorené z vyše 5000 svetelných bodov vtiahne návštevníkov do digitálneho priestoru na nádvorí Východoslovenskej galérie (VSG). Audiovizuálna site-specific inštalácia Francúza Guillaumea Marmina premení priestor DIG gallery na nekonečný svetelný tunel. Atmosférický vesmírny zážitok ponúkne japonský umelec Yasuriho Chida na Alžbetinej ulici a obrovský objekt z dielne prestížneho zoskupenia architektov a dizajnérov Numen/For Use na námestí Kulturparku vytvorí imerzívnu čiernobielu krajinu.



Súčasťou ponuky budú aj slovenské premiéry diel vytvorených špeciálne pre Bielu noc. Rozprávkový videomapping od košických Nano Vjs sa pohrá s fasádou vedeckej knižnice, monumentálny nafukovací autoportrét Viktora Freša bude vsadený do budovy Malej scény Štátneho divadla Košice, poetickú svetelnú inštaláciu Galaxia na Strojárenskej pripravil Róbert Farkaš a skupina umelcov z BN Label chystá svetelný zásah do severnej veže Dómu sv. Alžbety. Mestský park ponúkne štyri diela vrátane inštalácie Landscape z tisícov laserových lúčov, ktorá vytvorí magickú atmosféru nočného lesa.



S plateným BN Passom bude možné obdivovať viaceré diela od piatka rána až do nedele 22.00 h. "Pôjde hlavne o diela, pri ktorých je limitovaný počet vstupov, a tým pádom sme sa rozhodli dopriať návštevníkom dlhší čas na to, aby ich mohli navštíviť," priblížila Pacáková.



Inštalácie, ktoré sa nachádzajú v interiéri či inak ohradenom priestore, budú prístupné len so vstupenkou. Zakúpiť ich je možné online do piatkovej polnoci a následne na vyznačených BN Pass pointoch v Kulturparku, VSG a Tabačke Kulturfabrik. Deti do 15 rokov, dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí majú vstup bezplatný.



Orientáciu návštevníkom uľahčí opäť dvojjazyčná mobilná aplikácia Biela noc. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webstránke festivalu www.bielanoc.sk.