Košice chcú úver na športoviská, schválili aj peniaze na dopravu

V rámci rozpočtových opatrení mestskí poslanci odobrili aj prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu pre Dopravný podnik mesta Košice.

Košice 11. apríla (TASR) – Košickí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí schválili zabezpečenie úverových prostriedkov na dobudovanie športovej infraštruktúry. Zároveň odobrili zmenu programového rozpočtu, prostredníctvom ktorej pôjde z rezervného fondu necelých 1,5 milióna eur na vyrovnanie straty Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).



Poslanci do tohtoročného rozpočtu zahrnuli čerpanie bankového úveru v predpokladanej výške jedného milióna eur, zostávajúca suma vo výške deviatich miliónov eur bude zahrnutá do programového rozpočtu mesta v rokoch 2020 až 2022. K prijatiu úverových prostriedkov vo výške maximálne desiatich miliónov eur na dobudovanie športovej infraštruktúry v Košiciach s postupným čerpaním sa mestské zastupiteľstvo (MsZ) zaviazalo na svojom predchádzajúcom rokovaní, počas ktorého sa vzdalo organizácie letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021.



„Aby sme mohli diskutovať s bankami, najprv sme potrebovali dať do rozpočtu jeden milión eur. V tomto roku ho plánujeme rozpočtovať, aby sme mohli rekonštruovať hlavne ten majetok, ktorý už dnes máme - aby sme ho pripravili na sezónu a pomohli športovej infraštruktúre,“ vysvetlil primátor Jaroslav Polaček s tým, že ide o finančné prostriedky, ktoré by mali byť dofinancované prostredníctvom úveru.



MsZ ho zároveň požiadalo, aby oslovil financujúce banky so žiadosťou o predloženie ponúk na poskytnutie dlhodobého úveru. O úverovej zmluve by poslanci mali rokovať na júnovom MsZ.



V rámci rozpočtových opatrení mestskí poslanci odobrili aj prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu pre DPMK. Kým v pôvodne schválenom tohtoročnom rozpočte boli zahrnuté aj výdavky na úhradu straty DPMK za rok 2018, skutočná preukázaná strata v mestskej hromadnej doprave potvrdená audítorom bola za vlaňajšok vo výške 2.978.533 eur. Sumou 1.478.533 eur z rezervného fondu sa má vyrovnať rozdiel medzi skutočnou stratou a pôvodne plánovaným doplatkom. Celkovo musí DPMK do 30. apríla zaplatiť svojim dodávateľom 2,65 milióna eur. Mesto tvrdí, že zlá finančná situácia podniku je dôsledkom jeho dlhodobého zlého hospodárenia.