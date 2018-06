Detská železnica v Košiciach ponúka v júni pre deti množstvo podujatí

Na stanici Čermeľ v nedeľu 3. júna vypravia špeciálny vláčik a príjmu nových členov Klubu mladých železničiarov.

Košice 1. júna (TASR) - Detská železnica v Košiciach pripravila v júni bohatú ponuku aktivít pre deti. Žiakov a študentov organizátori pozývajú z tried do prírody na zaujímavý program so záchranármi, skautmi a mestskými policajtmi.



Na nástupnej stanici Košickej detskej historickej železnice v Čermeli si podľa riaditeľa Košickej detskej historickej železnice Ľubomíra Lehotského najmenší cestujúci môžu po novom čakanie na vláčik spríjemniť na šmykľavke, dvoch pružinových hojdačkách, pieskovisku, či minilezeckej stene.



Dopoludňajší program v nedeľu 3. júna bude patriť najmenším. "Prvý a druhý vlak o 9.10 h a o 11.10 h vypravíme s exkluzívnou cestujúcou - Usmievankou, ktorá privíta všetky deti už na stanici Čermeľ. Program plný pesničiek, hier, kúziel a zábavy vyvrcholí na konečnej zastávke na Alpinke. Vstupenkou na program bude spiatočný cestovný lístok," uviedol Lehotský.



Mladí nadšenci železničnej dopravy, ktorí už dovŕšili deväť rokov sa môžu prihlásiť do Klubu mladých železničiarov. Prvé kolo zápisu sa uskutoční 3. júna od 9.30 h na stanici Čermeľ.



V dňoch 4. a 11. júna sa môžu podľa Lehotského žiaci základných a stredných škôl naučiť zachraňovať zdravie a ľudský život pod odborným vedením inštruktorov prvej pomoci zo Slovenského Červeného kríža.



Konečná zastávka Alpinky sa 7. júna premení na stanový tábor skautov, ktorí si pre deti pripravili interaktívne stanovištia. "Deti sa dozvedia, ako si naplánovať zaujímavý a bezpečný výlet, ako čítať mapu, kde a ako založiť oheň, či čo a ako si zabaliť na jednodňový a viacdňový výlet," priblížil riaditeľ Detskej železnice Košice.



Pre záujemcov o prácu mestských policajtov je pripravený akčný policajný program 14. júna na Alpinke. Vlak zo stanice Čermeľ odchádza o 9.20 h.



"Záujemcov o cestovanie nostalgickými vlakmi pozývame v utorok 5. júna o 8.15 h na výlet z Košíc do Dobšinskej ľadovej jaskyne so zachádzkou na unikátny viadukt - Telgártsku slučku, ktorá patrí medzi najnáročnejšie železničné technické diela na Slovensku. Jazda sa uskutoční s podporu Železníc Slovenskej republiky pri príležitosti 170. výročia železničnej dopravy na našom území," povedal Lehotský s tým, že vyrážať sa bude z hlavnej železničnej stanice v Košiciach.



"Vlakom za UNESCOM sa tentoraz vyberieme na Gotický Spiš, ktorého dominantou je Spišský hrad. Mimoriadny vlak odchádza z hlavnej železničnej stanice v sobotu 9. júna o 7.20 h. Pre deti je pripravené Hradohranie - netradičné putovanie hradnými nádvoriami, záludné i zábavné úlohy a tajomní strážcovia hradných tajomstiev," uzavrel Lehotský.