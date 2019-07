Dvojtýždňový startup kemp v Košiciach ukončia konferenciou

Cieľom je motivovať lokálnu komunitu k vzniku nových podnikov z ich vlastného regiónu.

Košice 25. júla (TASR) – Konferenciou Startup Fair vyvrcholí v piatok (26. 7.) v Košiciach dvojtýždňový startupový kemp, v rámci ktorého sa v inkubačnom programe pripravuje šesť startupov. Pre TASR to uviedol jeden z organizátorov Peter Urban. Cieľom je motivovať lokálnu komunitu k vzniku nových podnikov z ich vlastného regiónu.



Ako pripomenul, v Košiciach funguje coworkingový space viac ako rok. „Celý čas sa snažíme vybudovať niečo ako inkubátor. Brali sme ľudí, freelancerov, ktorí majú potenciál vytvoriť takéto tímy. Zdá sa nám, že niečo podobné v Košiciach chýba, aj keď tu sú nejaké programy, ktoré sa venujú ľuďom, ktorí by si chceli vyskúšať startupy alebo podnikanie. Chýba však akoby ďalší krok pre tých, ktorí sú už možno trošku skúsenejší, majú nápad a myslia to s dotiahnutím do konca vážne – len potrebujú intenzívnejšiu podporu od ľudí, ktorí im dokážu pomôcť,“ vysvetlil.



Podľa jeho slov založili inkubačný program v skorej fáze a s uvedenými startupmi začali pracovať v máji na diaľku. „Teraz, počas 14-dňového kempu, pracujeme na finálnych veciach. Na konferencii budú mentori, ktorí im pomáhajú prezentovať najdôležitejšie témy. Startupy zároveň predstavia svoje projekty pred porotou aj pred investormi,“ povedal Urban.



V rámci uvedeného startup kempu ide prevažne o košické startupy. „Máme tu napríklad interiérovú dizajnérku, ktorá chce urobiť platformu na nákup hotových dizajnov, ľudia si budú môcť kúpiť celú izbu, respektíve nábytok do nej tak, ako ho vidia. Ďalší chce vyriešiť digitalizáciu medicínskych záznamov aj s potrebným prekladom, ak je človek v cudzine a potrebuje navštíviť lekára,“ uviedol s tým, že ostatné sa venujú napríklad riešeniu nákupu filmových práv alebo technike pre vývojárov, respektíve testerom pri vývoji softvéru.



„Vstup na konferenciu v Tabačka Kulturfabrik je bezplatný. Cieľom je, aby na ňu prišla celá košická biznis, akademická aj startupová komunita. Aby sa ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom, že možno raz budú mať vlastný startup alebo by chceli začať podnikať, dozvedeli, čo je dôležité a že na východe je niekto, kto im s tým dokáže pomôcť,“ uzavrel Urban.