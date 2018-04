Električky by sa mali na košickú Triedu SNP vrátiť v sobotu ráno

Pre automobilovú dopravu bude úplne uzavretý úsek Štúrovej ulice medzi Dunajskou a Toryskou, a zatiaľ ešte stále prejazdný smer do centra mesta bude odklonený na Idanskú ulicu

Košice 6. apríla (TASR) - Po zmodernizovanej trati na Triede SNP v Košiciach by mali od soboty (7.4.) opäť premávať električky. V ten istý deň ráno však začnú stavbári z dôvodu pokračovania prác na stavbe uzatvárať okružnú križovatku Moldavská – Trieda SNP – Alejová. Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, o tom informoval v rámci kontrolného dňa viceprimátora Martina Petruška.



Podľa dopravného inžiniera Pavla Titla prejazd motorových vozidiel cez križovatku bude možný len v jednom jazdnom pruhu z triedy SNP a takisto v jednom jazdnom pruhu vpravo na Alejovú, smer Železníky.



Zároveň upozorňuje motoristickú verejnosť, že pre automobilovú dopravu bude úplne uzavretý úsek Štúrovej ulice medzi Dunajskou a Toryskou, a zatiaľ ešte stále prejazdný smer do centra mesta bude odklonený na Idanskú ulicu.



"Treba ešte povedať, že Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) spolu so spoločnosťou eurobus vytvoria nový prestupný uzol ako náhradu za zastávku SOŠ automobilovú," dodal Titl.



Podľa riaditeľa úseku riadenia dopravy DPMK Romana Danka v súvislosti s električkami na Triede SNP, ale aj náhradnou dopravou, začali na Triede SNP zverejňovať nové cestovné poriadky.



Petruška v rámci kontrolného dňa zaujímali aj odpovede Eurovie na podnety Košičanov napríklad ohľadom križovatky Ipeľská, kde sa po daždi vytvorila nedávno veľká mláka, ďalších malých stavebných nedorobkov, opýtal sa aj na to, kedy bude na Triede SNP vysadená pri nových zastávkach živá zeleň.



"Je pripravená, boli sme ale limitovaní klimatickými podmienkami, lebo ju možno vysádzať len pri teplotách vyšších ako desať stupňov. Do 15. apríla by to malo byť urobené. Čo sa týka križovatky Ipeľská, na vlastné náklady to opravíme, máme urobený aj zoznam ďalších malých nedorobkov, odstránime ich v termínoch, ktoré vyplynuli z kolaudačného konania," reagoval Bálint.



Petruško zároveň vodičov prosí, aby si po uzavretí okružnej križovatky Moldavská predovšetkým pozorne všímali všetky dočasné dopravné značenia, rešpektovali ich, a aby boli tak, ako doteraz naďalej ústretoví a ohľaduplní aj voči ostatným účastníkom cestnej premávky.



Podľa hovorkyne predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anny Činčárovej na margo spustenia premávky električiek na Triede SNP uviedla, že Úrad KSK na čele so súčasným predsedom Rastislavom Trnkom vyvinul maximálne úsilie, aby sa sľúbený termín zo strany mesta neoddialil.



"Na kraji sme vyvinuli maximálne úsilie k tomu, aby kolaudačné rozhodnutie z našej strany bolo dodané načas. Ústne pojednávanie spojené s obhliadkou miesta stavby sme zvolali 4. apríla a už o dva dni na to sme napriek šibeničným lehotám, vydali kolaudačné rozhodnutie. Chceme totiž, aby tieto dopravné obmedzenia, ktoré v súvislosti s rekonštrukciou v rámci modernizácie električkových tratí v Košiciach prebiehajú, čo najmenej obmedzovali vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky," povedal predseda KSK Trnka.