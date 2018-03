Košickí gymnazisti obdarovali pacientov na oddelení detskej onkológie

Uprednostnili radšej hmotné dary.

Košice 16. marca (TASR) - Pacienti na Oddelení detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach v piatok dostali nové tablety, deky a hračky. Obdarovali ich študenti Gymnázia Trebišovská v Košiciach.



Študentská firma Ala rasi, ktorá pôsobí na gymnáziu pod hlavičkou neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko zorganizovala podľa slov predsedu Študentskej rady Kristiána Tomča minulý rok dobročinnú Vianočnú burzu.



"Bolo nás celkovo asi sto organizátorov. Spoločne s našimi študentmi, verejnosťou, aj so študentmi z iných škôl sa nám podarilo vyzbierať 1500 eur. Celú túto čiastku sme venovali DFN, konkrétne Oddeleniu detskej onkológie a hematológie, tým, že sme deťom nakúpili tablety, deky a rôzne plyšové hračky," uviedol pre TASR po ich odovzdaní Tomčo.



Podľa jeho slov uprednostnili radšej hmotné dary. "Nie je to až tak vysoká čiastka, aby sa z nej dali realizovať nejaké veľké nákupy pre oddelenie," skonštatoval Tomčo.



"Tešili sme sa. Momentálne to ešte trocha predychávame, lebo predsa len prísť tam a vidieť tie deti, nie je ľahké na psychiku človeka. Myslím si, že sa tešili deti, rodičia, a takisto aj zamestnanci oddelenia. Bola to taká, povedal by som, rodinná atmosféra," dodal Tomčo.