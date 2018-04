Hlavná ulica v Košiciach opäť ožije karičkou, začali sa nácviky

Stane sa tak 21. júna a tancovačka bude mať podobu nielen kruhov, ale aj štvorcov či slnečných lúčov.

Košice 24. apríla (TASR) – Ani tento rok nebude chýbať na košickej Hlavnej ulici masové tancovanie východoslovenskej karičky. Stane sa tak 21. júna a tancovačka bude mať podobu nielen kruhov, ale aj štvorcov či slnečných lúčov. V utorok odštartovali verejné nácviky podujatia s názvom Karička slnovratu 2018.



"Domnievali sme sa, že tancovania karičky na Hlavnej ulici stačilo a že ju ukončíme vlaňajším piatym jubilejným ročníkom. Početné otázky, kedy sa možno tohto roku zapojiť do tancovania 'životabudiča' a tiež záujem Vlada Urbana o rozvoj úžasného potenciálu tohto dávneho kruhového tanca rozhodli, že zorganizujeme aj ďalšie ročníky," uviedla hlavná koordinátorka podujatia Katarína Čániová. Neplánovane podľa nej vznikol unikátny koncept, ktorý nemá obdobu na Slovensku a možno ani v Európe.



Tohtoročné podujatie spojené s letným slnovratom otvorí 37. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Cassovia Folkfest. Okrem početných škôl sa doň chce zapojiť aj občianske združenie Radosť pre ľudí s duševnými poruchami. Odborný garant podujatia a umelecký vedúci folklórneho súboru Železiar Vladimír Urban sa im bude venovať v domácom prostredí ich centra.



Záujemcovia sa môžu učiť aj samostatne. Na YouTube sú verejnosti k dispozícii výukové videá, prvýkrát aj pre malé skupiny so zjednodušenou tanečnou verziou - https://youtu.be/wRqah2UdbL4. Účasť je bezplatná.



Karička sa v masovom meradle tancuje v centre Košíc od roku 2013 a zakaždým došlo k vytvoreniu ustanovujúcich slovenských rekordov. "Kruhový tanec karička je fenoménom východného Slovenska. Na košickej Hlavnej ulici sme mali už karičku zo Zemplína, Abova a Šariša. Tentoraz sme sa pri príprave choreografie inšpirovali Spišom. Takto budú kultúrne regióny východného Slovenska kompletne podchytené, a to v špecifickom modernom prevedení," priblížil Urban.