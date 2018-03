Hygienici nariadili v Košiciach povinnú deratizáciu

Nariadenie sa týka mestských častí Košíc v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách. Potvrdenie o vykonaní deratizácie je nutné predložiť RÚVZ do 31. 5. 2018.

Košice 21. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach nariadil v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 26. marca do 30. apríla vykonať reguláciu živočíšnych škodcov. Informuje o tom košický magistrát na svojej webstránke.



Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládkach odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.



Čo sa týka fyzických osôb, tie majú zabezpečiť deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo ich užívajú a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Vykonať ju môžu svojpomocne dostupnými prípravkami, ktoré sú na to určené, alebo prostredníctvom oprávnených subjektov. Pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na deratizáciu použitý, je podľa hygienikov potrebné uchovať po dobu troch mesiacov pre účely prípadnej kontroly.



Mesto vykoná deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva, ako aj v ich bezprostrednom okolí.