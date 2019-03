Košice IT Valley hodnotí minulý rok pozitívne

V tomto roku chcú tiež podporiť stredné školy robotickými sadami do škôl v rámci Košického samosprávneho kraja.

Košice 25. marca (TASR) - Klaster Košice IT Valley hodnotí svoje pôsobenie počas vlaňajšieho roka pozitívne. TASR o tom informoval jeho výkonný riaditeľ a štatutár Pavol Miroššay. Organizácia si uplynulý týždeň zvolila aj nových členov správnej a dozornej rady.



„Rok 2018 bol pre nás veľmi úspešný. Podarilo sa nám zorganizovať a podporiť množstvo komunitných aktivít. Okrem toho sme boli úspešní v projektových žiadostiach, vďaka čomu bude mať združenie zabezpečené financovanie niektorých svojich aktivít a personálu na najbližšie roky,” zhodnotil s tým, že klaster získal počas minulého roku aj certifikáciu Golden Cluster Management Excellence. „To ho zaraďuje medzi 50 najlepších na svete. Len v Európe sa celkový počet organizácií podobného typu blíži k číslu 2000,” dodal Miroššay.



Podľa neho bude podpora komunitných aktivít pokračovať. „Máme záujem organizovať a podporovať ešte viac podujatí pre IT komunitu, ale aj širokú verejnosť,“ uviedol. V tomto roku chcú tiež podporiť stredné školy robotickými sadami do škôl v rámci Košického samosprávneho kraja.



Predseda správnej rady Juraj Girman vyzdvihol zmysel združenia, hovoril aj o vízii na ďalšie roky. Snahou je podľa jeho slov spájať celú IT komunitu a spoločne adresovať problém trvalej udržateľnosti IT sektora v regióne. "Pod záštitou IT Valley organizujeme stretnutia rektorov, predstaviteľov samosprávy, firiem a hovoríme o budúcnosti tohto regiónu," povedal.



Valné zhromaždenie si na svojom minulotýždňovom stretnutí zvolilo aj nových členov správnej a dozornej rady. Martina Petruška vo funkcii člena dozornej rady vystrieda Martin Seman, novým členom bude aj Norbert Skákala. Gabrielu Hajdukovú, Miloslava Karaffu a Petra Ťapáka nahradia v dozornej rade Ladislav Lörinc, Julianna Orbán Maté a Peter Šoltés. Súčasným členom spomínaných riadiacich orgánov uplynie funkčné obdobie v júni, noví sú zvolení do 30. júna 2023.



Združenie IT Valley má aktuálne viac ako 50 členov, ktoré tvoria firmy, vzdelávacie a regionálne inštitúcie.