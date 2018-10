Kandidát na primátora Košíc J. Dečo predstavil svoj volebný program

Dečov volebný program zahŕňa aj výstavbu nových cyklotrás i podporu medzinárodných investičných a vedeckých projektov.

Košice 1. októbra (TASR) – Nezávislý kandidát na košického primátora a súčasný mestský poslanec Ján Dečo predstavil verejnosti v pondelok na Hlavnej ulici v Košiciach svoj volebný program. Ako vo svojom prejave povedal, jeho vízia rozvoja mesta je postavená na troch prioritách, a to poriadku, zdraví a solidarite, rozvoji mesta.



Okrem iného chce preveriť všetky zmluvy mesta s podnikateľskými subjektmi, začať výstavu nájomných a sociálnych bytov, zefektívniť prácu mestskej polície, obnoviť a vybudovať nové detské ihriská či polyfunkčné centrum sociálnych, zdravotníckych a terénnych služieb. Dečov volebný program zahŕňa aj výstavbu nových cyklotrás i podporu medzinárodných investičných a vedeckých projektov. "Dovolím si z toho miesta požiadať všetkých, aby môj volebný program nebrali ako predvolebný sľub, ale ako záväzok, ktorý v prípade zvolenia od prvej chvíle začnem realizovať," povedal.



Ako Dečo uviedol, chce zvýšiť aj transparentnosť mesta. "Chcem dostať doň jednoznačne čestnosť, profesionalitu a vízie, pretože si myslím, že tomuto mestu fakt chýba predstava, čo chce dosiahnuť do budúcnosti. Toto mesto má obrovský potenciál v oblasti životného prostredia, moderných technológií, v službách," povedal s tým, že Košice majú veľký predpoklad aj na vznik významných centier zameraných na rozvoj biotechnológií.



Podľa jeho ďalších slov chce tiež robiť kroky, ktoré mladých ľudí a rodiny privedú do prírody. "Hovoríme o tom, že celý Hornád, od Krásnej po Ťahanovce, bude jednou nádhernou zónou a nie zónou, kde sa dnes bojíte prejsť," spresnil.



Ján Dečo sa uchádzal o funkciu primátora aj v komunálnych voľbách v roku 2014, kandidatúry sa vzdal v prospech Aleny Bašistovej.



O post primátora Košíc má záujem 13 kandidátov. Okrem Jána Deča sú nimi Štefan Horváth (Národná koalícia), Viliam Novotný (Šanca), Martin Petruško (Smer-SD, SNS), Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS), Ján Struk (SMS), Vladimír Vágási (Most-Híd) a nezávislí kandidáti Alena Bašistová, Jaroslav Džunko, Richard Havrilla, Džemal Kodrazi, Milan Lesňák a Miroslav Špak.