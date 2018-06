Kandidatúru na primátora Košíc ohlásil Milan Lesňák

K hlavným prioritám zaradil oblasť dopravy, z Košíc chce pritom vytvoriť modernú metropolu, kde je všetko dostupné peši, bicyklom a komfortnou hromadnou dopravou.

Košice 12. júna (TASR) – Na post primátora Košíc bude kandidovať aj súčasný starosta mestskej časti Košická Nová Ves Milan Lesňák. Do súboja pôjde ako nezávislý kandidát, o podporu politických strán sa neuchádzal. "Hlavný motív je to, že mesto máme prakticky rozdelené na pravú a ľavú časť, chcel som ponúknuť alternatívu širokej občianskej koalície," uviedol v utorok pre novinárov.



Podľa svojich slov ponúka víziu rozvoja, ktorej výsledkom má byť vitálne a energické mesto. K hlavným prioritám zaradil oblasť dopravy, z Košíc chce pritom vytvoriť modernú metropolu, kde je všetko dostupné peši, bicyklom a komfortnou hromadnou dopravou. Ďalšou prioritou je rozvoj mesta ako riadený proces s výraznou podporou výstavby objektov a priestorov slúžiacich na voľný čas a oddych. Základom je pritom ohľad na životné prostredie.



V rámci svojho programu sa chce 38-ročný Lesňák opierať o viacerých spolupracovníkov. V oblasti dopravy je to Pavel Titl, pri rozvoji mesta Michal Burák, vo sfére životného prostredia Michal Kravčík, v oblasti smart riešení Marek Antal, v školstve Jozef Ondáš, v sociálnej oblasti Peter Gombita či Radoslav Dráb.



"Veľmi si vážim podporu susedov – starostov z ďalších mestských častí – Staré mesto, Vyšné Opátske, Šaca, Džungľa, Lorinčík, Myslava, Poľov. Ale ešte viac oceňujem ich spoluprácu na našej spoločnej kapitole Mesto a mestské časti, ktorá v konečnom výsledku prinesie systémové, spravodlivé a politicky nezávislé prerozdeľovanie finančných zdrojov mesta," uviedol Lesňák.



Celkovú volebnú kampaň odhadol na 80.000 eur, do ktorej prispeje na začiatku čiastkou 10.000 eur. "Potom uvidíme, ako sa budú vyvíjať jednotlivé dary, prípadne príspevky ľudí," povedal s tým, že jeho tím sa nechce upísať developerským spoločnostiam a iným lobistickým skupinám.



"Nechceme napĺňať programy politických strán a hnutí, ale vyslovene chceme to mesto ponúknuť ľuďom, tak, aby sa na riadení mesta podieľali osobnosti mesta, prípadne ľudia, ktorí majú záujem o veci verejné," povedal.



Kandidatúru na primátora Košíc ohlásili už aj predseda mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný, nezávislý mestský a krajský poslanec Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje s podporou strán SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH a NOVA, a nezávislý mestský poslanec Miroslav Špak.