Kňazský seminár svätého Karola Boromejského otvoria pre verejnosť

V rámci dňa otvorených dverí si košickí organizátori pripravili pre návštevníkov rôzne aktivity a podujatia.

Košice 22. apríla (TASR) – Záujemcovia o kňazstvo, ale i široká verejnosť môžu v nedeľu navštíviť Kňazský seminár svätého Karola Boromejského v Košiciach. V rámci dňa otvorených dverí si organizátori pripravili pre návštevníkov rôzne aktivity a podujatia.



"Tohtoročný deň otvorených dverí sa začne svätou omšou o 11.00 h, ktorú bude sláviť otec arcibiskup Bernard Bober. Po svätej omši je pripravené sprevádzanie bohoslovcami pre všetkých hostí, návštevníkov chodbami kňazského seminára a potom samozrejme aj pohostenie formou tradičného guláša," priblížil rektor kňazského seminára Štefan Novotný.



Popoludní od 15.00 h sa v aule teologickej fakulty a kňazského seminára uskutoční kultúrny program, ktorý pripravili bohoslovci. "Budú to rôzne zábavné scénky, aktivity pre deti, ktoré budú tiež prebiehať v ďalších priestoroch kňazského seminára. Na konci bude tombola, ktorú majú všetci radi, pretože je v nej veľmi veľa cien a každý niečo vyhrá. Sú to zaujímavé ceny ako pútnické zájazdy a knihy, rôzne dary od našich sponzorov, ktorí túto akciu podporili," doplnil Novotný.



V súčasnosti sa v seminári pripravuje na kňazské povolanie 45 bohoslovcov z rožňavskej diecézy a košickej arcidiecézy. "Nie všetci sú aktuálne v kňazskom seminári, pretože niektorí sú v takzvanom pastoračnom ročníku. Diakoni sú polovicu týždňa vo farnostiach a druhú polovicu v seminári. Za rožňavskú diecézu máme osem bohoslovcov a za košickú arcidiecézu 37 bohoslovcov," spresnil rektor seminára.



Ako ďalej uviedol, tento rok spustili prípravný ročník. "Propedeutický ročník je súčasťou formácie a kňazského seminára na jednej strane. Na druhej strane majú kandidáti svoj špecifický program, zvláštnosti a výzvy. Je to veľmi dobrá skúsenosť. Aj samotní kandidáti to hodnotia pozitívne," dodal Novotný.