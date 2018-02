V Košiciach hľadajú náhradu za leteckého dopravcu Wizz Air

Záverom stretnutia v piatok sa stalo rozhodnutie využiť vzniknutý priestor na hľadanie nových silných hráčov v odvetví osobnej leteckej prepravy, ktorí by uvoľnené miesto po Wizz Air zaplnili.

Košice 9. februára (TASR) - Zrušenie bázy a liniek leteckej spoločnosti Wizz Air z Košíc bolo témou piatkového rokovania zástupcov Košického samosprávneho kraja (KSK), organizácie Košice Región Turizmus a Letiska Košice.



Všetky zainteresované strany štvrtková informácia o rozhodnutí nízkonákladového dopravcu zaskočila. To napokon potvrdili aj zástupcovia Letiska Košice, podľa ktorých vykazovali všetky dotknuté linky dobré čísla. Záverom stretnutia v piatok sa stalo spoločné rozhodnutie zúčastnených využiť vzniknutý priestor na hľadanie nových silných hráčov v odvetví osobnej leteckej prepravy, ktorí by uvoľnené miesto po Wizz Air zaplnili a poskytli tak potenciál aj pre ďalšie nové priame letecké spojenia z Košíc.



"Z pozície samosprávneho kraja urobíme všetko pre to, aby sa rozlietanosť košického letiska, aj po odchode spoločnosti Wizz Air, čo najskôr vrátila na pôvodnú úroveň. Jednoducho - nevýhodu chceme otočiť na výhodu," povedal po rokovaní predseda KSK Rastislav Trnka.



Potvrdil tiež, že všetky tri partnerské strany spoločne bezodkladne preskúmajú nové možnosti zachovania kontinuity zrušených spojení pre rok 2018.



"Skúsenosť z roku 2017, keď sa Letisko Košice počtom prepravených cestujúcich priblížilo k 500.000, je určite najlepším dôkazom toho, že dopyt po leteckej doprave v spádovej oblasti letiska rastie. Rovnako sú letecké spojenia dôležité z hľadiska pritiahnutia návštevníkov zo zahraničia, ako aj z pohľadu nadväzovania nových a udržiavania existujúcich vzťahov s investormi. Približovať náš región svetu je v záujme všetkých jeho obyvateľov, ale aj podnikateľov, čo sa odráža aj v ukazovateľoch ekonomického rozvoja regiónu, či už na poli cestovného ruchu, alebo hospodárstva," zdôraznil Trnka.