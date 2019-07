Profesionálne rómske divadlo dostane od Košíc nové priestory

Kraj má zároveň záujem v budove zriadiť tzv. Rómsky dom. Slúžiť by mal ako centrum uchovávania, prezentácie a zveľaďovania rómskej kultúry a autentického umenia.

Košice 26. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje rekonštrukciu strechy budovy na Továrenskej ulici číslo 3, ktorá sa má stať novým sídlom Divadla Romathan. Presťahovať by sa tam malo po celkovej rekonštrukcii objektu. Profesionálne rómske divadlo dosiaľ pôsobí v nevyhovujúcich podmienkach v historickej budove na Štefánikovej ulici.



"V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na sanáciu strechy budovy na Továrenskej ulici. Zámerom je využiť terajší drevený krov a zabudovať nový strešný plášť. Kraj momentálne vyhodnocuje predložené ponuky z pohľadu splnenia podmienok účasti. Celková predpokladaná hodnota tejto zákazky je takmer 102.000 eur," uviedol pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka.



Na rekonštrukciu objektu na Továrenskej, ktorý bol v minulosti využívaný na školské účely ako stredisko praktického vyučovania, KSK vyčlenil ešte v minuloročnom rozpočte 400.000 eur.



Kraj má zároveň záujem v budove zriadiť tzv. Rómsky dom. Slúžiť by mal ako centrum uchovávania, prezentácie a zveľaďovania rómskej kultúry a autentického umenia. "Ako multifunkčný priestor by poskytol možnosti na prezentáciu divadla, galérie, múzea aj vzdelávanie v oblasti rómskej hudby a tanca. Koncept je v štádiu rozpracovania, aktuálne monitorujeme možnosti financovania z externých zdrojov," skonštatoval Trnka.



Divadlo Romathan, ktorého zriaďovateľom je kraj, vzniklo v roku 1992, jeho špecifikom je, že spája herectvo so spevom, hudbou a tancom.