Košické kúpalisko Rumanova privíta ľudí s novým nerezovým bazénom

Košice 14. júna (TASR) - Mestské kúpalisko na Rumanovej ulici v Košiciach vstupuje do letnej sezóny s novým nerezovým plaveckým bazénom. Prví návštevníci si ho môžu užiť od najbližšej soboty 16. júna. Celková rekonštrukcia trvala pol roka a stála zhruba 670.000 eur.



Pôvodný plavecký bazén bol vybudovaný ešte v 60. rokoch minulého storočia, jeho prevádzku v poslednom období sprevádzali viaceré nedostatky a poruchy vrátane úniku vody a problémov s jej úpravou. "Ten bazén sme udržiavali pri živote, pokiaľ sa dalo, ale už to bolo neúnosné, preto sme išli do celkovej rekonštrukcie. Ide o nové celonerezové teleso, ktoré bolo vložené do starého betónového bazénu," uviedol vo štvrtok Štefan Kapusta, riaditeľ spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktorá kúpalisko prevádzkuje. Súčasťou zmien je aj zmenšenie hĺbky bazéna o 20 centimetrov na 1,7 metra a úprava okolia vrátane dlažby či brodítok.



"Detský bazén sme zrekonštruovali pred dvoma rokmi, čiže teraz je celé kúpalisko, dá sa povedať, v absolútne novom šate. Aj keď sme investovali značné finančné prostriedky, vstupné na túto sezónu sa nezvyšuje," konštatoval Kapusta pre novinárov.



Mesto podľa viceprimátora Martina Petruška prispelo na rekonštrukciu bazénu vedľa Mestského parku sumou 400.000 eur, zvyšok prostriedkov zabezpečila spoločnosť TEHO. "Verím, že Košičania sem budú chodiť tráviť svoj voľný čas a budú spokojní z toho, čo sa tu urobilo," povedal.



Rekonštrukciu realizovala spoločnosť Berndorf Bazény. Sobotňajšie otvorenie kúpaliska by mohlo podľa Kapustu pokaziť len mimoriadne nepriaznivé počasie. Koncom júna dôjde k otvoreniu aj kúpaliska Červená hviezda s novými atrakciami pre najmenších návštevníkov.