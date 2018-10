Košice majú letecké spojenie s nemeckými mestami Düsseldorf a Mníchov

Linka do Mníchova bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, a to v piatok a v nedeľu s odletom z Košíc vo večerných hodinách lietadlom typu Airbus A320 s kapacitou 150 sedadiel.

Košice 28. októbra (TASR) – Košice majú priame letecké spojenie s nemeckými mestami Düsseldorf a Mníchov. Počas nedeľňajších inauguračných letov spoločnosti Eurowings ho využili prví cestujúci.



"Letisko Košice takto dostalo ďalšie dve priame destinácie, ale aj bohatú sieť ďalších, keďže práve Eurowings ako člen skupiny Lufthansa bude mať umožnené využívať codeshare lety tejto spoločnosti. Cestujúci z Košíc takto môžu letieť do celého sveta," povedal pre TASR predstaviteľ letiska Tomáš Jančuš.



Spojenie s Düsseldorfom je výsledkom marcového internetového hlasovania súťaže spoločnosti Eurowings v rámci kampane "Vote and Fly!", teda "Hlasuj a leť!". Do tohto mesta sa lieta štyrikrát týždenne s odletom z Košíc v pondelok, stredu, piatok a nedeľu popoludní lietadlom typu Q400 s kapacitou 76 sedadiel.



Linka do Mníchova bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, a to v piatok a v nedeľu s odletom z Košíc vo večerných hodinách lietadlom typu Airbus A320 s kapacitou 150 sedadiel.



Ako uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej, nové spojenia predstavujú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu na celom východnom Slovensko a pre prílev ďalších zahraničných investícií.



"Letecké spojenia pomôžu vláde SR pri získavaní veľkých zahraničných investorov pre východ Slovenska, a tým znižovaní regionálnych rozdielov v rámci krajiny," uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD)s tým, že sa zároveň upevňuje aj spolupráca s Nemeckom, ktoré je podľa jeho slov jedným z najdôležitejších partnerov SR.



Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku ide o veľkú príležitosť. "Košický kraj má množstvo miest, ktoré nemeckí turisti obľubujú čím ďalej, tým viac. Som presvedčený, že počet turistov z Nemecka sa ešte zvýši. Je to obrovský ekonomický prínos pre celý región," povedal. Ako hovorí, prinesie to aj obchodné príležitosti.



Letecké spojenie Košíc s Nemeckom v minulosti fungovalo prostredníctvom spoločnosť Wizz Air. V máji však zrušila svoju leteckú základňu na košickom letisku, a tým aj linku do Kolína nad Rýnom.