VIDEO: Košice sa pripravujú na MS v hokeji, dnes bol kontrolný deň

Košice 3. apríla (TASR) – Najnavštevovanejšie miesta v Košiciach by sa mali v najbližšej dobe skultúrniť. Vedenie mesta sa v stredu v rámci kontrolného dňa zameralo na ďalšiu z predpokladaných trás návštevníkov blížiaceho sa šampionátu v ľadovom hokeji. Cieľom je dosiahnuť čistotu, poriadok a odstrániť prípadné nedostatky v meste, ktoré kazia dojem.



Trasa, ktorú si prešlo, viedla zo staničného námestia cez Mestský park na Mlynskú, Hlavnú a následne na Alžbetinu ulicu. Témou bolo aj to, či bude koncom mesiaca dodržaný termín dokončenia modernizácie tamojších autobusových zastávok. Na deliacich ostrovčekoch pri komunikáciách a ďalších plochách v okolí Staničného námestia by sa mala doplniť zeleň. Zlepšiť sa má tiež vzhľad elektrických rozvodných skríň a nový náter by mal pribudnúť aj na zábradlí na moste pri Jakabovom paláci.



Ako uviedol riaditeľ Bytového podniku mesta Košice Bartolomej Szabó, v apríli sa začalo s opravou dlažbových krytov. „Začali sme na stanici a pokračujeme smerom k Dómu sv. Alžbety. Opravovať budeme aj Hlavnú ulicu,“ povedal. Správa mestskej zelene v Košiciach plánuje zatrávniť a vyčistiť plochy, ktoré si to vyžadujú.







Primátor Jaroslav Polaček považuje za jeden z nedostatkov aj stav budov pri vstupoch napríklad na ulice Zvonárska, Františkánska či Vrátna, dôvodom sú stopy po vandalizme. Grafity sú aj na budove bábkového divadla. „Chceme vyzvať majiteľov prevádzok, ktorí majú takto zdevastované fasády budov, aby si ich vyčistili. Na druhej strane aj v súvislosti s majstrovstvami sveta budeme už onedlho montovať bezpečnostné kamery, ktoré tam zostanú nastálo. Všetkým majiteľom, ktorí si svoje budovy vyčistia ponúkneme, že im ich mestská polícia môže monitorovať a strážiť. Keď si teda budovy dajú do poriadku, pokúsime sa ich aj vďaka tomu udržať v peknom stave,“ povedal.



Kontrolné dni podľa jeho slov budú pokračovať. „Máme naplánované rôzne trasy, ku ktorým sa však musíme neskôr aj vrátiť, aby sme skontrolovali, ako boli splnené zadané úlohy,“ dodal Polaček s tým, že zámerom je pripraviť Košice nielen na hokejové majstrovstvá sveta, ale tiež na oslavy Dňa mesta Košice či na leto.