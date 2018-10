Košická MHD jazdí po modernizácii električkových tratí v plnom profile

S modernizáciou električkových tratí a MHD sa v Košiciach začalo v roku 2012. Spolu sa preinvestovalo okolo 250 miliónov eur.

Košice 5. októbra (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Košiciach sa po modernizácii električkových tratí (MET) vrátila do pôvodného režimu. V plnom profile premávajú električky aj autobusy. Počas slávnostného otvorenia posledného zrekonštruovaného úseku v rámci prvej časti druhej etapy MET to v piatok uviedol generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice, a.s. (DPMK) Richard Majza. Vodičom pripomenul, aby boli v súvislosti s obnovou električkovej dopravy vnímavejší.



V piatok sa spustila električková doprava v úseku križovatka Štúrova - Kuzmányho - Žižkova, Moldavská cesta, okružná križovatka Moldavská. Majza zhodnotil MET pozitívne. „Do týchto tratí sa neinvestovalo niekoľko desaťročí. Pre MHD to bolo vyslovene nutné," uviedol. Jazdu opísal ako symbiózu nových električiek a nových tratí. „Kvalita je na veľmi vysokej úrovni. Došlo k zníženiu hluku, vibrácií a prašnosti," spresnil.



„Hlavným dôvodom rekonštrukcie bolo motivovať ľudí, aby sa vrátili späť do MHD. Na to potrebujú moderné prostriedky MHD, kvalitnú a ekologickú dopravu," povedal viceprimátor poverený riadením mesta Košice Martin Petruško. Pripomenul, že magistrát pracuje na avizovanej projektovej dokumentácii ďalšej etapy MET, ktorá by sa mala týkať najmä úsekov Alejová ulica, Južná trieda a sídlisko Nad Jazerom.



MET bola spolu s dopravnými obmedzeniami pre vodičov ukončená 31. augusta. Kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa električkových tratí bolo vydané 28. septembra.



Investorom stavby bolo mesto Košice. Projekt bol spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, cena diela dosiahla takmer 78,5 milióna eur bez DPH. S prvou časťou druhej etapy sa začalo v novembri 2016. Počas necelých dvoch rokov boli okrem samotných koľajníc, koľajových spodkov a zvrškov zrealizované aj prekládky a úpravy všetkých súvisiacich zariadení a inžinierskych sietí, vrátane rekonštrukcie a výstavby električkových či autobusových nástupíšť, výstavby informačných zariadení, kamerového systému, modernizácie cestnej svetelnej signalizácie, či rekonštrukcie meniarní.



Ako Petruško pripomenul, s modernizáciou električkových tratí a MHD sa v Košiciach začalo v roku 2012. Spolu sa preinvestovalo okolo 250 miliónov eur.