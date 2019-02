Košickí poslanci zvýšili primátorovi Polačekovi plat na 5316 eur

Doteraz poberal základný plat v sume necelých 3797 eur, návrh na jeho zvýšenie poslancom predložil námestník primátora Marcel Gibóda.

Košice 15. februára (TASR) – Primátor Košíc Jaroslav Polaček bude od 1. marca poberať mesačný plat vo výške 5316 eur. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom štvrtkovom zasadnutí (14.2.) odobrili zvýšenie zákonom stanovej výšky platu primátora o 40 percent.



Doteraz Polaček poberal základný plat v sume necelých 3797 eur, návrh na jeho zvýšenie poslancom predložil námestník primátora Marcel Gibóda. Ako dôvod uviedol rozsah činností, nápor a to, čo musí vykonávať primátor druhého najväčšieho mesta na Slovensku. "Vzhľadom na tie všetky aktivity, ktoré máme, nielen riešenie parkovacej politiky, mnohých investičných akcií, prichádzajúcej možnej - veríme tomu úspešne začatej mládežníckej olympiáde, ktorá by mala byť v roku 2021 a s tým súvisiace časté rokovania, stretnutia, ale aj cesty do Bratislavy, tak tá záťaž na primátora vzhľadom na nejaký normálny pracovný čas je enormne oveľa vyššia, ako je to bežné," povedal pre TASR Gibóda.



MsZ môže zákonom stanovený plat navýšiť najviac o 60 percent. "Ja nevidím dôvod, aby bral teraz hociktorý novozvolený primátor alebo starosta o 20, 30, 40 percent väčší plat. Je novozvolený, ešte nič nevyriešil, ešte nič nedokázal. Pán primátor je primátorom druhý mesiac? Ideálne by bolo po roku prehodnotiť, zistiť, čo všetko dokázal, čo všetko vyloboval pre Košice, čo sa mu podarilo, a potom sa k tomu môžeme vrátiť, aby sme ho ohodnotili - možno aj 60 percentami k platu. Ale nie teraz na začiatku, keď naozaj ešte nič nedokázal. Hovorím, základný plat vo výške 3700 eur mu beží, to nie je málo," uviedol opozičný mestský poslanec Jozef Karabin.