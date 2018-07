Na košickej UPJŠ sa začal týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana

Ide o súčasť piateho ročníka celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov.

Košice 9. júla (TASR) – Týždeň tvorivého písania sa v pondelok začal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Ide o súčasť piateho ročníka celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2018.



"Podujatie bude už tradične spojené s obľúbenými dielňami tvorivého písania, besedami a workshopmi," informovala členka organizačného výboru Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ. Do súťaže sa mohli prihlásiť študenti vysokých škôl, ktorí sa venujú básnickej, prozaickej, publicistickej alebo dramatickej tvorbe. "Prihlásilo sa 12 študentov. Odborná porota z nich vybrala siedmich, ktorí strávia v Košiciach nezabudnuteľný týždeň plný kreativity," spresnila Andričíková.



Zostavu účastníkov tvoria študenti fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a domácej Filozofickej fakulty UPJŠ. Okrem dielní zameraných na samotné tvorivé písanie si organizátori pre súťažiacich prichystali výtvarné, mediálne a dramaticky orientované činnosti.



"Máme naplánované tri interaktívne besedy kombinované s tvorivým čítaním a písaním – so spisovateľkou a výtvarníčkou Monikou Kompaníkovou, s básnikom Mariánom Milčákom a so spisovateľom Petrom Karpinským – aj zaujímavý interaktívny koncert etnofolkloristu a multiinštrumentalistu Michala Smetanku. Súčasťou programu bude aj účasť na Mesiaci autorského čítania, ktorý počas júla prebieha v košickom Kulturparku, a tiež odborná analýza tvorby účastníkov podujatia – zaslanej ešte pred samotnou súťažou, aj tej, ktorá vznikne počas dielní," priblížila program Andričíková. Účastníci budú každý deň dostávať aj malé zadania ako "domáce úlohy", aby sa tvorivo realizovali aj po večeroch.



Lektormi Ars Šafarikiana 2018 sú Marta Součková, Marián Milčák, Markéta Andričíková, Dominika Petáková, Patrícia Papcunová a Alena Oravcová. O podujatí informoval Marián Gladiš z FF UPJŠ v Košiciach.