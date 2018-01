Na Konzervatóriu Timonova bude znieť koncertné krídlo svetovej značky

Koncertné krídlo model C Steinway & Sons je klavír svetovej úrovne. Konzervatórium získalo na jeho kúpu finančné prostriedky od Košického samosprávneho kraja.

Košice 7. januára (TASR) – Na košickom Konzervatóriu na Timonovej ulici inštalovali nové koncertné krídlo značky Steinway. Pri tejto príležitosti sa v utorok (9.1.) v koncertnej sále školy uskutoční slávnostný koncert, na nástroji v premiére zahrá český klavirista Ivo Kahánek.



Koncertné krídlo model "C" Steinway & Sons je klavír svetovej úrovne. Interpreti oceňujú jeho vynikajúce vlastnosti mechaniky a farbu zvuku. Konzervatórium získalo na jeho kúpu finančné prostriedky z rozpočtu svojho zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja. Poslanci krajského zastupiteľstva schválili na tento účel 110.000 eur pri úprave rozpočtu vlani v auguste. "Po modernizácii špičkového školského koncertného organa začiatkom roku 2016, aký nevlastní žiadna iná hudobná škola u nás, ide o ďalšiu investíciu do skvalitnenia vyučovacieho procesu v škole s viac ako 65-ročnou históriou," informovala vedúca referátu pre vzťahy s verejnosťou a médiami Úradu KSK Zuzana Bobriková.



Konzervatórium na Timonovej má v súčasnosti 220 žiakov. "Klavír ako hlavný predmet študuje 37 z nich, no všetci študenti majú povinný predmet hra na klavíri alebo hra na gitare. Klavír si vybralo 134 konzervatoristov," uviedol riaditeľ školy Bartolomej Buráš. Všetci pritom podľa neho budú mať možnosť hrať aj na tomto novom nástroji, či už pri skúškach alebo na interných koncertoch. "Aj takýmto spôsobom chceme našich študentov motivovať, aby sa snažili dosahovať čo najlepšie výsledky počas štúdia. Najlepší absolventi budú mať otvorenú cestu na popredné koncertné pódiá v Európe i vo svete, kde sa na takýchto nástrojoch štandardne hrá," dodal.



Košické konzervatórium absolvovalo množstvo špičkových interpretov ako sú klaviristi Peter Toperczer, Stanislav Zámborský či Peter Breiner.



Český klavirista Ivo Kahánek sa v roku 2004 stal absolútnym víťazom medzinárodnej hudobnej súťaže Pražská jar a získal tiež množstvo ďalších medzinárodných ocenení. Pravidelne koncertuje s Českou filharmóniou a orchestrami v celej Európe, na košickom konzervatóriu pripravuje workshopy pre klaviristov. Je známy výnimočnými virtuóznymi schopnosťami, preto premiéra nového koncertného nástroja bude práve v jeho réžii.



Americko-nemecká spoločnosť Steinway & Sons patrí k svetovým výrobcom klavírov, pričom z 80 percent sa tieto nástroje stále vyrábajú ručne. V Hamburgu, európskej pobočke firmy, sa ročne vyrobí zhruba 1200 nástrojov. Cena jedného koncertného krídla sa pohybuje medzi 60.000 až 136.000 eur.