Na Rušňoparáde v Košiciach predstavia skvosty železničnej nostalgie

Košice 12. apríla (TASR) – Najväčšia slovenská prehliadka železničnej histórie i súčasnosti – Rušňoparáda opäť otvorí brány košického rušňového depa. Už 18. ročník akcie sa bude konať v sobotu a nedeľu 14. - 15. apríla.



"Počas víkendu sa tak na jednom mieste stretnú viac ako dve desiatky parných, motorových a elektrických rušňov, a tak som presvedčený, že sa majú návštevníci na čo tešiť," informoval vo štvrtok Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice, ktorá podujatie spoluorganizuje so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK).



Podľa organizátorov sa v Košiciach zíde pestrá kolekcia historických a moderných vozidiel s pozoruhodnými menami. "Z celého Slovenska, ale aj Čiech či Maďarska sa k nám dokotúľajú také hviezdy ako Žabotlama, Papagáj, Hurvínek, Mravec, Ušatá, Sergej, Karkulka, Vectron, Albatros či Orchestrión," priblížil Lehotský.



Na akcii sa predstaví napríklad maďarská lokomotíva vyrobená ešte v roku 1910, ktorá sa využíva pre potreby historického filmu, napríklad v novej verzii filmu Winnetou. Chýbať nebude ani Krutwig, posledný typ parného rušňa vyrábaného v bývalom Československu či "hollywoodska hviezda" z filmu Peacemaker – Sergej. Jedinečnou bude prehliadka maďarského prezidentského salónneho a reštauračného vozňa zo 60. rokov minulého storočia.



Súčasťou ponuky budú napríklad súťaže rušňovodičov vojenský prepad vlaku s leteckou podporou, ale aj pečenie gruľovníkov či výstava modelov.



Vlani si návštevníci mohli pozrieť novozavedený vlak InterCity. "Tento rok im ponúkneme možnosť obzrieť si náš najmodernejší rušeň Vectron. O dobrú náladu sa svojím koncertom postará kapela S Hudbou Vesmírnou a kus moderného umenia návštevníkom poskytne vozeň umeleckého vlaku T.R.A.M," uviedol k podujatiu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Bohatší program bude tento rok aj mimo areálu rušňového depa. Kyvadlové vlaky prevezú návštevníkov na nákladnú stanicu, retrobus ich zavezie ku kaštieľu v Krásnej nad Hornádom. Pripravené budú aj výlety historickými vlakmi do Košického kraja. "Prvý zavezie cestujúcich do Jasova na jarný trh a workshop, ďalší vláčik pôjde do Trebišova do múzea južného Zemplína," informovala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.