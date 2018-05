Na košickom Sídlisku Ťahanovce otvorili vynovený lesopark

Pribudli v ňom nové altánky, stoly, lavice či ohniská.

Košice 24. mája (TASR) - Mestské lesy Košice otvorili vo štvrtok na Sídlisku Ťahanovce vynovený lesopark. Pribudli v ňom nové altánky, stoly, lavice či ohniská.



"Minulý rok mestské lesy spustili program revitalizácie nielen v tejto mestskej časti, ale v celom meste, začali na Sídlisku Dargovských hrdinov. Urobili to tam veľmi pekne, naši občania sa tam boli pozrieť. Vyvstávala nie raz otázka, kedy my budeme mať také pekné. Dohodli sme sa s Mestskými lesmi, že v tomto roku bude na rade naša mestská časť, investujú v tejto lokalite a urobia tiež také isté posedy, ako sú na Sídlisku Dargovských hrdinov," uviedol zástupca starostu Sídliska Ťahanovce Emil Petrvalský.



Sídlisko prispelo a obnovu lesoparku zo svojho rozpočtu sumou 6000 eur. Ďalších 14.000 eur financovali Mestské lesy.



"Sú tu tri vynovené vymurované posedy. Je tu viac ohnísk a okrem toho tu mestské lesy vybudovali aj náučný chodník. Les obsahuje veľmi veľa drevín, rastlín a živočíchov, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú a aby návštevníci, ale hlavne deti mali predstavu, v akom prostredí sa pohybujú, čo všetko tu vedia nájsť a vidieť," doplnil Petrvalský.



Lesopark sa rozprestiera na ploche približne 400 hektárov. V budúcnosti ho chcú podľa riaditeľa Mestských lesov Košice Tibora Rótha rozšíriť.



"Uvidíme, ako sa osvedčia tieto zariadenia, máme pripravené špeciálne pre deti, seniorov, rozšírenie náučných chodníkov, vybudovanie ďalších altánkov. Je to množstvo aktivít, ktoré budeme postupne uplatňovať v lesoparku, ale uvidíme, čo to urobí tu na tejto ploche," vysvetlil Róth.



Doteraz Mestské lesy Košice podľa jeho slov zrevitalizovali lesopark v rekreačnej časti Bankov, na sídliskách Dargovských hrdinov a Ťahanovce.