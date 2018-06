Na SPŠE promovali ďalší absolventi duálneho vzdelávania v oblasti IT

Duálne vzdelávanie poskytovala košická Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia.

Košice 28. júna (TASR) - Pomaturitné vyššie odborné štúdium v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) v Košiciach vo štvrtok slávnostne ukončilo 18 študentov. Duálne vzdelávanie poskytovala košická Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia.



Okrem titulu diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore "Fachinformatiker" od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, majú úspešní absolventi aj garantované pracovné miesto.



Duálne vzdelávanie je na Slovensku stále pomerne novou formou štúdia. Jeho cieľom je umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. "Časť štúdia sa uskutočňuje v škole a časť v spoločnosti T-Systems Slovakia. V priebehu troch rokov sa postupne zvyšuje časť pracovných dní, ktoré strávia študenti vo firme natoľko, že celý 2. polrok 3. ročníka študenti absolvujú odbornú prax vo firme," priblížil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.



Medzi čerstvými absolventmi v odbore Počítačové systémy je aj Radka Semjanová. "O IT som sa predtým ani veľmi nezaujímala. Skončila som gymnázium, maturovala som z informatiky. Najväčšou výzvou bolo učiť sa programovať, nakoniec som to zvládla v pohode. Momentálne mám istú pracovnú pozíciu, ale v budúcnosti by som sa aj kariérne rada posunula, už si v IT verím," uviedla.



Systém duálneho vzdelávania zabezpečil nadobúdanie vedomostí aj praktických zručností, ktoré počas štúdia aplikovala a zdokonaľovala v rámci odbornej praxe. Vyskúšala si tri rôzne tímy zamerané na počítačové siete a prácu v nich. Práve množstvo ponúkanej praxe bolo tým, čo u Radky zavážilo. "Samozrejme, zaujali ma aj výhody ako prospechové štipendium či platená stáž počas štúdia," povedala s tým, že ani ďalšie dievčatá by sa nemali báť technickej práce.



Duálne vzdelávanie na SPŠE aktuálne navštevuje 70 študentov, z toho len štyri dievčatá. V budúcom roku začnú študovať v odbore Počítačové systémy 30 noví študenti.



Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe. "Práve model duálneho vzdelávania v sebe spája naše požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, kladie aj obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme 'vychovávať' a formovať budúcich zamestnancov, a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu," skonštatoval Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.