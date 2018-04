Na Štúrovej ulici v Košiciach vzniknú tretí pruh a semafor s odpočtom

Podľa dopravného inžiniera Pavla Titla tretí jazdný pruh vznikne v smere do centra mesta, ktorý bude vyznačený ako pruh MHD, vrátane definitívnej autobusovej zastávky - Krajský súd.

Košice 26. apríla (TASR) - Na Štúrovej ulici v Košiciach vznikne v rámci modernizácie električkových tratí (MET) tretí jazdný pruh a pribudne semafor s odpočtom signalizácie.



Podľa dopravného inžiniera Pavla Titla tretí jazdný pruh vznikne v smere do centra mesta, ktorý bude vyznačený ako pruh MHD, vrátane definitívnej autobusovej zastávky - Krajský súd.



"V opačnom smere, z centra, bude zriadená nová električková zastávka smer Moldavská cesta. Šírka jazdných pruhov na cestnej komunikácii sa nezmení, ostane naďalej 3,25 metra. Z dôvodu zvýšenia počtu chodcov v tomto exponovanom priestore pred Steel arénou bude vyznačený nový svetelne riadený priechod pre peších, zapojený do líniovej koordinácie s križovatkami na Štúrovej ulici. Novinkou v Košiciach bude vybavenie tejto svetelnej signalizácie na priechode pre peších odpočtom konca signálu červenej – zelenej," uviedol Titl.



Navyše, v križovatke so Žriedlovou ulicou sa podľa jeho slov vytvára vyvýšený ochranný ostrovček. Pred Starou sladovňou bude osadené dopravné značenie "zákaz zastavenia". Odbočenie vľavo od Moldavskej do Žriedlovej bude možné iba pre vozidlá s povolením neďalekého ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici.