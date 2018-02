Nórskemu spisovateľovi B. Björnsonovi odhalili v Košiciach pamätník

Stalo s tak pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky a v súvislosti s angažovanosťou nórskeho spisovateľa a publicistu v boji za práva Slovákov a iných malých národov.

Košice 6. februára (TASR) – Pamätník nórskemu nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru Björnstjernovi Björnsonovi (1832-1910) odhalili v utorok v Mestskom parku v Košiciach. Stalo s tak pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky a v súvislosti s angažovanosťou nórskeho spisovateľa a publicistu v boji za práva Slovákov a iných malých národov.



"Björnson bol skutočným priateľom Slovákov počas ich boja proti útlaku v rakúsko-uhorskej monarchii a jeho podpora práv malých národov a demokratické myslenie sa stali zdrojom inšpirácie v procese národného obrodenia v Európe po prvej svetovej vojne, a teda aj pre vznik prvej Československej republiky," uviedla nórska veľvyslankyňa v SR Inga Magistad.



Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili aj viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek či štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmanová.



Pamätník má dvojitú symboliku – zobrazuje otvorenú knihu a zároveň vtáčie krídla, po bokoch ho zdobia vybrané Björnsonove citáty. Celonerezové dielo je dlhé viac ako dva metre a váži tonu, jeho autorom je mladý architekt Miroslav Beličák. "Návrh som kreoval približne dva týždne, celková realizácia trvala približne pol roka," povedal novinárom. Pamätník stál podľa zmluvy s mestom 26.340 eur, financovaný bol z nórskych fondov.



V roku 2010 na 100. výročie smrti slávneho Nóra odhalili na brehu zálivu Ružínskej priehrady pamätné miesto B. Björnsona. Nechránený sklenený pamätník však vandali zdevastovali. "V čase začiatku diplomatickej misie pani veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva sme začali uvažovať, že by sme pre Björnsonov pamätník našli dôstojné miesto a umiestnili ho v Košiciach, aby sme si tu všetci mohli pripomenúť odkaz a význam toho velikána, literáta a obhajcu Slovákov," priblížila pre novinárov Lenártová. Pamätník v ohradenom Mestskom parku je monitorovaný kamerovým systémom.



V rámci programu venovanému životu a dielu Björnsona, ktorý je aj autorom textu nórskej hymny, je utorková konferencia a otvorenie výstavy v košickej Kunsthalle/Hale umenia. Ako hlavný rečník na konferencii vystupuje nórsky spisovateľ a Björnsonov životopisec Edvard Hoem. Organizátormi sú mesto Košice a nórske veľvyslanectvo.



Výstavu Pocta Björnsonovi pripravila Slovenská národná knižnica v Martine s nórskym veľvyslanectvom. Návštevníci uvidia originálne archívne rukopisy, fotografie, knižné a umelecké exponáty, ako aj reprodukované dokumenty. Výstava potrvá do 15. marca, následne presunie do ďalších slovenských miest.



Björnstjerne Björnson bol nórsky dramatik, básnik a známa osobnosť európskeho kultúrneho a spoločenského života na prelome 19. a 20. storočia. Osobitne sa zaujímal o osud Slovákov v Uhorsku a bojoval za ich právo na vlastný jazyk, národnú identitu a kultúru. O slovenskej otázke písal aj do nemeckých, rakúskych a francúzskych periodík. Jeho vystúpenia mali veľký medzinárodný ohlas, výrazne tak pomohol prelomiť bariéry medzinárodnej izolovanosti slovenskej otázky. Za jeho literárne dielo mu v roku 1903 udelili Nobelovu cenu.